A nagyja megvan – fotókon a Székely Nemzeti Múzeum felújítása

Eddig mintegy 90 százalékban elkészültek a Székely Nemzeti Múzeum felújításával, a tervek szerint karácsonyra be is fejeződnek a munkálatok. Minden jel arra mutat, hogy a felújított múzeum 2023-ban megnyitja kapuit – jelentette be Tamás Sándor, a közgyűjteményt fenntartó Kovászna Megye Tanácsának elnöke.