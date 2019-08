Jövő héten már Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is lehet vért adni

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

A Hargita Megyei Vérközpont csíkszeredai székhelyén továbbra is minden munkanapon lehet vért adni, jövő kedden pedig már a székelyudvarhelyi kórház transzfúziós részlegén is a szokásos program szerint fogadják a véradókat, és Gyergyószentmiklóson, a régi poliklinika épületében is lesz véradás szerdán, a szokásos program szerint – tudtuk meg a megyei vérközpont vezetőjétől. Kopacz Ildikó ugyanakkor azt is közölte, hogy

valószínűleg Maroshévízen is lesz véradás ebben a hónapban, ennek megszervezése már zajlik.

Július 29-e óta csak a megyei vérközpont csíkszeredai székhelyén lehetett vért adni, ugyanis a személyzethiány és a nyári szabadságolások miatt az intézmény alkalmazottai nem tudnak terepre menni, így Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson sem tudták fogadni a véradókat.

Hargita megyében egyébként – ahogyan az minden nyáron lenni szokott – lecsökkent a véradók száma, ezért

több vértípusból is a szükséges mennyiségnél kevesebbel rendelkezik a megyei vérközpont.

Az intézmény vezetője korábban arról tájékoztatott, hogy RH-negatív vértípusokból rendelkeznek a legkisebb készlettel, leginkább a 0-negatív típusúból van hiány, ezért abból gyűjtenének többet, ám mivel lecsökkent a véradók száma, más vércsoportú donorokat is várnak.