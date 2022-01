Jóval népszerűbb az orvosi, mint az FFP2-es típusú védőmaszk

Ritkább látvány az FFP2-es maszk, ami az ára miatt jelentős hátrányba szorult az egyszerű orvosi maszkkal szemben. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A január elején életbe léptetett országos rendelkezés újból előírja a kültéri maszkviselés kötelezettségét, a korlátozás csak orvosi vagy FFP2-es típusú védőmaszkra érvényes.

„Január elején, az intézkedés bevezetésekor hiány alakult ki a piacon, tipikus pánikvásárlói hangulat volt, a beszállítók is késtek, de második hétre már helyreállt minden” – összegzett kérdésünkre egy csíkszeredai gyógyszerész. Náluk

orvosi maszkból 10 lejért 10 darabos kiszerelést lehet beszerezni, az FFP2-esnek viszont már 8,5 lej darabja.

Mint mondta, ennek az a magyarázata, hogy az FFP2-es több mint 90 százalékban blokkolja a levegőben levő részecskéket – ez az úgynevezett aeroszol-szűrési hatékonyság –, százalékarányosan ennél magasabb védelmet már csak az FFP3-as nyújt. Rámutatott, nem tapasztaltak különösebb árnövekedést, korábban is hasonló árban mozgott mindkét maszk ára, így szerinte hozzáférhető maradt mindenki számára.

Egy másik patikában még jobban felvilágosítottak a két védőmaszk közötti különbségekről. „Gyártófüggő a maszkok ára, elég széles skálán mozog mindkét típus. Természetesen olcsóbb az orvosi maszk, ellenben az FFP2-es – ami a Filter Face Piece rövidítése – tervezési szempontból jobban fedi az arcot és kevés nyitott rész maradt például az orr és a szemek alatt résznél” – jelezte a patikus. Az FFP2-es maszk itt már 13 lejbe került, míg orvosit már darabszámra is meg lehet vásárolni, egy lejért.

Egy harmadik gyógyszertárban a 20 darabos orvosi maszk egyik gyártótól 10 lejért, míg egy másik gyártótól 35 lejért volt beszerezhető.

Már szinte tudjuk, hogy ki az a pár ember, aki az FFP2-est keresi, hiszen lényegesen olcsóbb a másik fajta. Így csak limitált számban tartunk raktáron: a 10 darabos 50 lejért és 70 lejért vásárolható meg két különböző gyártótól

– tette hozzá a patikus. Ebben az egységben volt FFP2-es szelepes maszk is, amely esetében csak kilégzéskor nyílik ki a szelep, belégzéskor pedig szintén magasabb hatékonysággal szűri meg a levegőt. Ennek darabja 11 lej, ritkán is kérik, így kevés van készleten.

Túlhasználat és tanácsok

„Nincs korlátozva az eladási szám, legalábbis nálunk bármennyit lehet vásárolni bármelyik típusból” – világosított fel György Emese gyógyszerész. Mint mondta, 1 lejért már lehet vásárolni orvosi maszkot, gyerekméretben pedig a 30 darabos kiszerelés is 30 lejbe kerül.

Bár szinte senki nem tartja be az időszakos lecserélést, az orvosi maszkok védelme csupán pár óráig tud hatékony maradni, és ha a hideg időben a lehelet és zúzmara hatására átnedvesedik, akkor azonnali cserére szorul. Vagyis csak szorulna a túlhasználat miatt

– világosított fel.

Megjegyezte, ha valaki maszk nélkül jön be a patikába, kiszolgálja, de ajánlásképp egy védőmaszk megvételére is buzdítja, amennyiben nincs neki. Az FFP2-essel kapcsolatban elmondta, a termékleírás szerint idővel a légáteresztő képessége és az ellenállása is csökken, de nincs konkrét időtartam megszabva, hogy meddig használhatók. „A különbség az árban keresendő, hiszen ugyan gyártó- és beszállítófüggő ez is, de

általánosan négy-ötször annyiba kerülnek az FFP2-esek, mint az orvosi maszkok.

További tényező, míg utóbbi már kereskedelmi forgalomban is igen népszerű termék, addig az FFP2-es ritkán található meg más boltokban a gyógyszertárakon kívül” – tudatta.

Azt ajánlja, ha például egy védőmaszkban dolgozó munkaközösségben valakiről kiderül, hogy koronavírusos, az akkor használt maszkot már semmiképp ne használjuk újból. „Majdnem tizenöt éve dolgozok a szakmában, és ennyi idő alatt nagyjából megkétszereződött a gyógyszertárak száma. A terjeszkedést a járvány vidéki környezetben segítette elő, egyes településeken már több patika is van. Hatványozottan megemelkedett a kiszolgálási igény, gyakorlatilag olyan forgalom van, mint egy élelmiszerboltban” – összegezte tapasztalatait a gyógyszerész.