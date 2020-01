Jótékonysági hajtóvadászaton begyűlt összeggel segítenek egy édesanyát

Minket Jakab Attila egyesületi elnök mellé osztottak be, aki a Sükő környéki erdőben vadászhatott. A közelbe érve a helyi vadőr tartott eligazítást, megkérve a vadászokat, hogy csak a számukra kijelölt negyvenöt fokos szögön belül lőjenek, jelezzenek a közelben lévő társaiknak, és csak akkor hagyják el a lőállást, ha már vége a hajtásnak. Arra is kitért, hogy

Elmondta továbbá, hogy normális esetben a vadászok nem lövik ki a jól fejlett vaddisznókat, sem pedig a kocákat, inkább csak a kan süldőkre céloznak. Jelenleg azonban sertéspestisveszély van, így bármelyikre lőhetnek. A vadászat során mi csak őzeket láttunk, a kijelölt vadakkal nem találkoztunk, így nem is kellett meghúzni a ravaszt.

a lőállásban nemcsak csendben kell maradni, de a mozgást is kerülni kell.

Recsenyédre visszaérve ugyanakkor megtudtuk, hogy másoknak sem volt nagyobb szerencséjük, csupán egy vadat sikerült elejteni. „Ilyen a vadászat, nem mindig van szerencséje az embernek” – mondták többen is.

medve és szarvasok is jártak a közelben.

Az akcióban részt vett Osváth Pál, Gambia utazó nagykövete is, aki Románia mellett több kelet- és közép-európai országban képviseli a kis afrikai köztársaságot. Mint mondta, először vadászott környékünkön, de kifejezetten örült, hogy itt lehetett. Ő is megjegyezte, hogy bár nagyon jók voltak a körülmények, sajnos semmit sem sikerült lőnie, de „ilyen a vadászat”. Hozzátette, neki úgyis elsősorban a rászoruló személy segítése és egy kis kikapcsolódás volt a cél. „Remélem, lesz folytatása az akciónak és engem is meghívnak majd, hiszen szívesen társulok a jótékonysági megmozdulásokhoz” – jelentette ki.

Kezelésekre szánják az összegyűlt pénzt



A részvevőknek 400 lejt kellett befizetniük, az így befolyt összeget pedig a kétgyerekes székelykeresztúri Vári Tímea megsegítésére ajánlják fel. A hölgy nemrég csontvelő-átültetésen esett át, és továbbra is költséges kezelések várnak rá. A jelenlévőkön kívül több olyan személy és szervezet is hozzájárult jótékonysági alapjuk növeléséhez, aki ugyan nem tudott eljönni, de mindenképp szeretett volna segíteni. A felajánlásokat mielőbb összesítik és eljuttatják az említett személynek.