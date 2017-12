Jótékonykodásért csendült fel a templomokban az ének

Idén a Szent István templomban adták át ajándékukat a fúvósok • Fotó: Baricz Tamás Imola

Karácsony napján a Szent István templomban lépett fel a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar. Több mint nyolcvan hangszer szólalt meg Máyer Róbert karnagy vezényletével, a karácsonyi dalok mellett klasszikus művek, gyergyói gyűjtések is elhangzottak. Dallal köszöntötték az Istvánokat, és sokak számára feledhetetlen marad Magyari-Sáska Attila szólója is. A zenekar lehetőséget adott, hogy az ő ünnepének is részesei lehessünk. Minden évben kitüntetnek egy személyt vagy családot a tagság köréből, aki a többieknél is nagyobb áldozatot hoz, részt vállal a fellépésekből, a fúvósok csapatának erősítéséből. A karácsonyi koncert alkalmával nyújtották át ezen elismerést a tekerőpataki György családnak.

A jótékonysági koncert után urnába gyűlt adományok összege 2840 lej és 2000 forint volt. Ezt Neuhardt Anitának adják át a fúvósok, kívánva sikeres műtétet, mihamarabbi gyógyulást a gyergyószentmiklósi kislánynak.