Jól működő eszköz kell a távoktatáshoz, az sem baj, ha használt

Az online oktatás bevezetése nem csupán a különböző platformok letöltését és megismerését vonta maga után, de sok számítógép-használati problémát is. A családok nagy része nem rendelkeznek annyi számítógéppel vagy laptoppal, illetve táblagéppel, amennyire szükség volna, illetve a gépek zöme is elavult.

Megnőtt az igény a használt számítógépek iránt • Fotó: Haáz Vince

Egyre többen vásárolnak laptopot, táblagépet (utóbbiból hiány keletkezett a piacon), illetve fordulnak számítógépes szakemberhez, mert a már meglévő és évek óta használatban lévő gépük nem elég gyors, vagy nem működik rajta az új, frissen letöltött program.

El sem tudom mondani, mekkora a káosz, az egyiknek nincs kamerája, a másiknak nem kapcsol be a mikrofonja, van, akinek túl lassú a gépe, az internet, nincs elég tárhely, hogy újabb programot töltsön rá

– sorolta a leggyakoribb problémákat Balázs Imre Csaba számítógépes szakember, aki a Székelyhonnak elmondta, vasárnap estétől folyamatosan keresik, kérdezik, ő pedig magyarázza, hogy mit kell tenni.

Sokan most indultak el, hogy webkamerát, laptopot vásároljanak, ráadásul az eszközöknek nagyon felment az áruk is; amióta Kínából nem érkezik import, még a használt számítógépek is megdrágultak. Az új gépeknek legalább 1000 lejjel emelkedett az áruk, a használtak is 1400–1600 lejbe kerülnek. Egy új laptop 2100–2500 lejnél kezdődik – sorolja az árakat a marosvásárhelyi szakember, aki szerint jobb, ha ilyenkor egy használt gépet veszünk, ami jól működik, van webkamerája, és rendbe van rakva.

Ugyanezt erősíti meg egy másik szakember, Both János is, aki szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy egy rendbe tett használt laptop többet ér egy újnál.

Egy olyan gép, amelyik négy évvel ezelőtt 4-5000 lejbe került, ma nálunk 1500 lejért beszerezhető, és még legalább öt évet tart

– magyarázza a szakember, aki azt is elmondja, hogy sokan, akik belépnek a számítógépes szervizbe, sokallják az 1500 lejt egy használt laptopért, és azzal magyarázzák ezt, hogy a bevásárlóközpontban már 1000 lejeset is vehetnének. Csakhogy az ezerlejes vadonatúj laptoppal három-négy hónap használat után máris a szervizben vannak – hangsúlyozta Both János.

Nem javasolják a táblagépet

Az iskolai programokról a szakemberek azt állítják, a gyerekek hamar elsajátítják azoknak a kezelését, ezzel nincs is semmi gond. A számítógépnek kell kompatibilisnek lennie azzal, meg kell bírnia azt, illetve az internethálózatnak úgyszintén. A másik kérdés, hogy a program, amit az iskola megvásárolt, mennyire bírja a terhelést, tehát azt, hogy egyszerre 300-500 tanuló is használja. Both János a Székelyhonnak arról is beszélt, hogy ha a szülők erre áldoznak, akkor nem javasolja, hogy táblagépet vegyenek, azok ugyanis nem hosszú életűek, és kevésbé bírják a terhelést. Az iskolák által a tanulóknak adott táblagépekről Balázs Imre Csaba elmondta, korlátozott a használati lehetőségük, az alsó tagozatos iskolásoknak még megfelelnek, de a nagyobbaknak, az V-VI. osztályosoknak már kevésbé.