Jól indult a tavalyi év az APIA-nál, aztán történt valami

Hiába indult jól az esztendő számukra, mégis nehéz évet zárt a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. A támogatáskérelmeket a gazdák időben benyújtották, a terepellenőrzéseket az ügynökség terv szerint kezdte el, de még tart a helyszíni szemlék sora, és a támogatási értékek végleges kifizetése is csak 2018-ban fejeződhet be.

Az a feladata az APIA munkatársainak, hogy segítsenek a támogatásigénylőknek a lehető legtöbb juttatást megkapni • Fotó: Sándor Csilla

Egyik legnehezebb évét zárta a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) 2017-ben, amely ugyan jól indult, de a végére mégiscsak nehézzé vált – kezdte évértékelő beszámolóját kérésünkre Haschi András. A megyei APIA igazgatója szerint nem mindegy, hogy ezt a gazdák vagy a munkatársai szemszögéből jelenti ki, emiatt tisztázta:

ami az intézményt és alkalmazottait illeti, nagyon stresszes év volt, hiszen olyan határidőket szabtak meg számunkra, amelyeket előtte soha. A mezőgazdasági minisztérium ragaszkodott olyan dátumokhoz, amikre nem fogadott el hosszabbítást, és magyarázatot sem a részünkről, hogy azt miért nem lehet az adott időpontig befejezni

– részletezte. Példaként elmondta, az egységes mezőgazdasági kérelmek elvételekor egyetlen határidő volt megszabva, késedelmi időszak nem állt a gazdák rendelkezésére.

Pontosan emiatt időben hozzáfoghattak a terepellenőrzéseknek, amelyek során egy sajátságos módszert alkalmaztak. 2017-ben ugyanis nem a gazdákkal keresték fel a parcellákat, és személyenként ellenőrizték azokat, hanem dűlőnként végezték el a munkát: egy-egy helyszínen felmérték az ott lévő, ellenőrzés alá került minden parcellát. Így a területek 60–70 százalékának ellenőrzését nagyon gyorsan sikerült elvégezniük, a fennmaradó része viszont – ahogyan mindig szokott lenni – lassabban halad. Még mindig van ellenőrizni való parcella, de már közelednek a befejezéshez – 2016-hoz képest a múlt évi ellenőrzések lényegesen gyorsabban haladtak. Azt is kiemelte az illetékes, hogy

2017-ben jelentősen nagyobb volt az ellenőrzendő gazdák száma, mint korábban,

de nemcsak Hargita megyében, hanem országos szinten is. Példaként elmondta, tavaly a mezőgazdasági támogatásokat kérelmező gazdák 10–15 százalékát kellett ellenőrizni, míg ez az arány 5 százalék körül kellene legyen.

Elindultunk egy jó úton, ami később mégiscsak elakadt. A mezőgazdasági minisztériumnak komolyabb elképzelései voltak, de az idő teltével kiderült, hogy azt nem lehet épp annyira optimálisan kivitelezni. Ennek ellenére a Hargita megyei igénylő gazdák mintegy fele, azaz 13 ezer személy kapott előleget, és több mint felének végleges kifizetést is eszközöltünk december elejétől kezdve

– avatott be Haschi András. Hozzátette, pár évvel korábban volt már rá példa, hogy az igénylés évének végéig szinte mindent sikerült kifizetniük, de sajnos a tavalyi nem ahhoz hasonló. Megnyugtatásul azt is kiemelte, mostanig mintegy 15 ezer gazda a jogosult támogatási összeg nagy részét már megkapta, és meglátása szerint január-februárban véglegesítik a teljes kifizetést, tehát a fennmaradó mezőgazdálkodók is megkapják a juttatásokat. Leszögezte ugyanakkor, a teljes kifizetés határideje 2018. június vége, tehát azelőtt nem lehet a támogatási értékek késéséről beszélni.

Arról is beszámolt az igazgató, hogy azok kapták már meg a pénzük jelentős részét, akik nem a legösszetettebb kérést nyújtották be, és ellenőrizni sem kellett gazdaságukat. Ennek értelmében azoknak kell tovább várakozniuk a támogatási értékekre, akiknél ellenőrzések voltak, vagy szomszédjuknál találtak rendellenességet a terepszemlekor. Arra is kitért, hogy minden olyan gazda, aki rendszeres kapcsolatban áll az intézményükkel, tudja, hogy mi miatt nem került még pénz a számlájára. Emiatt is

arra bátorít minden gazdálkodót, hogy rendszeresen vegye fel a kapcsolatot a kérelmét elvevő APIA-alkalmazottal

– ne csak kérelmezzen, s majd otthon várja a pénzt.