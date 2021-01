Jól halad az új csíkszeredai napközi építése, határidő előtt befejeznék

A tervezettnél hamarabb is elkészülhet Csíkszeredában az önkormányzati beruházásként épülő új óvoda és napköziotthon. A Nagyrét utcára néző épületnél tél folyamán sem szünetel a munka, így várhatóan idén őszre végeznek az építkezéssel.

Az új napközi épülete. A tervezettnél korábban befejeznék • Fotó: Veres Nándor

A korábban vándorcirkuszoknak is helyet biztosító területen, a Nagyrét utcai barkácsáruházzal szemben, az új piac számára elképzelt hely szomszédságában idén tavasszal kezdett dolgozni a kivitelezéssel megbízott marosvásárhelyi cég.

Nyáron elkészült az épület alapja, ezt követően a falazással folytatták, amely mostanra nagyrészt befejeződött, még a tetőszerkezet véglegesítése maradt hátra.

Az alsó szinten a nyílászárók helyét lezárták, így bent hideg időben is lehet dolgozni.

Télen is dolgoznak

Mint Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármestertől értesültünk, a munkálatok télen sem szünetelnek, jelenleg is dolgoznak a kivitelező alkalmazottai. Ugyanakkor

a munka üteme várhatóan lehetővé teszi azt is, hogy jóval a szerződésben rögzített átadási határidő, azaz 2022 márciusa előtt elkészüljön a beruházás, a megbízott cég vállalása szerint lehetséges az is, hogy 2021 szeptemberéig be tudják fejezni a létesítményt

– tudtuk meg. Az alpolgármester szerint támogatják ezt a szándékot, hisz nagy szükség van az új napközire.