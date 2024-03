Az idei költségvetésből törlesztették vadkárok miatti tavalyi tartozást

A fennmaradó több mint egymillió lej egy összegben érkezett meg nemrég a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség számlájára, és az intézmény azt tovább is utalta már a károsult gazdáknak

Ezzel rendeződtek a tavalyi vadkárok, és már az ideieket is elkezdtük kifizetni. Az a gond, hogy a tavalyi károk az idei büdzséből kerültek törlesztésre

A megyei környezetvédelmi ügynökség egyébként a múlt hónap második felére készített a témában egy jelentést a prefektusi hivatal kérésére. Abban még arról számoltak be, hogy a 2,15 millió lejes összértékű tavalyi vadkárokból csak 973 ezer lejt tudtak kifizetni a károsultaknak.

A tavalyi vadkároknak az idei költségvetésből történő kifizetése azért okozhat gondot a későbbiekben, mert így idén is idő előtt elfogyhat az erre elkülönített pénz, és megcsúszhat az idei károk egy részének a kifizetése.

Megoszlásukat tekintve a háziállat-állományban keletkezett veszteségek voltak a gyakoribbak, a medvék által a mezőgazdasági terményekben okozott károk száma kisebb ugyan, de a kárértéket tekintve azok a jelentősebbek. 321 alkalommal összesen több mint 700 állatot öltek meg a nagyvadak, legnagyobb számban juhokat (323), háziszárnyasokat (243), de 154 szarvasmarhát is zsákmányul ejtettek, valamint 10 sertést, 5 lovat is elpusztítottak, és 122 méhkaptárt is tönkretettek. Ezek összértéke nagyjából egymillió lej, a terméskároké pedig 1,14 millió. A termést 513 hektáron tették tönkre, 4,46 hektáron pedig gyümölcsösökben garázdálkodtak a medvék.