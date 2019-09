Jogosítványcsere, vizsga, autóbejegyzés: csökkent, esetenként megszűnt a várakozási idő

A gyakorlati vizsgára kell a legtöbbet várakozni, de rövidesen javulhat a helyzet • Fotó: Pál Árpád

Elhamarkodott intézkedésnek bizonyulhatott az egészségügyi minisztérium két hónapja életbe lépett rendelete, amelyben a szaktárca egy évről hat hónapra rövidítette a gépjárművezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges orvosi igazolás érvényességét, ugyanis a minisztérium újbóli módosításra készül.

Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy úgy értesült, az egészségügyi tárca az egyéves érvényesség visszavezetésére készül az orvosi igazolás esetében. Véleménye szerint a vonatkozó rendelet kibocsátása előtt széles körű konzultációra lett volna szükség, amelynek során például a belügyi tárca álláspontját is ki kellett volna kérnie az egészségügyi minisztériumnak.

A korlátozás – amelynek értelmében fél évre rövidült az orvosi igazolás érvényessége – július 16-án lépett érvénybe, és csak azokra vonatkozik, akik ezt követően jelentkeztek az állapotfelmérésre. Akik már korábban beszerezték az igazolást, illetve sikertelen gyakorlati vizsga után jelentkeznek újra a vizsgára, részt vehetnek azon a fél évnél régebbi orvosi igazolás birtokában, nem kell újat beszerezniük – tudtuk meg Adrian Pănescutól.

A prefektusi hivatal szóvivője érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy a Hargita Megyei Gépjárműbejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Hivatalnál (DRPCIV) történt személyzetbővítésnek köszönhetően jelentősen csökkent a várakozási idő a jogosítványszerzéshez szükséges elméleti vizsga, a jogosítványcsere, illetve a járműbejegyezés esetében is. Csökkent a várakozási idő a gépjárművezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsga esetében is, de e tekintetben néhány hónap múlva számítanak jelentősebb előrelépésre.

A DRPCIV megyei kirendeltségénél egy irodai alkalmazottal bővült a személyzet, illetve egy majdani vizsgáztató rendőrt is alkalmaztak, aki az adminisztratív munkába már besegít, de még el kell végeznie a vizsgáztatáshoz szükséges három hónapos kurzust, amikor azt Bukarestben megszervezik. A személyzetbővítésnek köszönhetően

az eddigi heti kettő helyett már három alkalommal – hétfőn, kedden és csütörtökön – tartanak elméleti vizsgákat

a DRPCIV megyei székhelyén, ennek eredményeként megszűnt a várakozás, hétfőn már keddre foglalhattak időpontot maguknak az elméleti vizsgára készülő tanulóvezetők – tájékoztatott a prefektusi hivatal szóvivője.

A jogosítványcsere előtt állóknak sem kell néhány napnál többet várniuk,

ők csütörtökre már kaphattak időpontot szerdán. A gépjárműbejegyzés is felgyorsult, az érdekelteket tíz munkanapon belül már tudják fogadni, az ideiglenes rendszám kiváltása esetében pedig már keddre lehetett szabad időpontot találni hétfőn.

A gépjárművezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati vizsgán való részvételig átlagosan 60 napot kell várakozniuk a tanulóvezetőknek a sikeres elméleti vizsga után, tehát e tekintetben is rövidült a várakozási idő. Jelentősebb pozitív változás akkor lesz, amikor elkezdheti a vizsgáztatást az ötödik vizsgáztató rendőr is – tudtuk meg Adrian Pănescutól, aki abban reménykedik, hogy már az év vége előtt sor kerülhet erre.