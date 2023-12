Jogerős ítélet: a kászonaltízi polgármesternek is fizetnie kell

Noha büntetőjogilag az elévülés miatt nem vonták felelősségre, Kászonaltíz község polgármesterének is részt kell vállalnia annak a bíróság szerint jogtalanul igényelt mezőgazdasági támogatásnak a visszafizetéséből, amely miatt még 2017-ben indult per, és most jogerős ítélet született. A községvezető nem tartja jogosnak az őt érintő döntést.