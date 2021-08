Jobb megelőzni a leégést, mint utána orvoshoz járni miatta

Napvédő szerekkel védekezhetünk a leégés ellen, de az is megoldás, ha nem tartózkodunk huzamosabb ideig a napon. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Idén még nem találkozott napszúrásos esettel Szalkay Márta gernyeszegi háziorvos, aki ennek ellenére felhívta a figyelmet az erős napsütés és a napon tartózkodás veszélyeire.

A vidéki betegeim is tisztában vannak azzal, hogy kalap nélkül nem tartózkodhatnak a napon, illetve inkább árnyékban kell ülni a déli órákban, amikor a legerősebb és a legveszélyesebb a napsütés

– mondta az orvos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

ha több órát tartózkodunk a napon, a 35-38 Celsius-fokos hőségben, még akkor is fennáll a napszúrás veszélye, ha kalapot viselünk.

„A legjobb, amit ilyenkor tehetünk, ha árnyékban tartózkodunk és folyamatosan hidratáljuk magunkat” – húzta alá az orvos.

Ha valaki mégis a napszúrásos tüneteket – erős fejfájást, hányingert – észlel magán, annak azt javasolja a háziorvos, hogy igyon sok folyadékot: vizet, teát, illetve kávét.

A kávét azért javasoljuk, mert ilyenkor ödémás lesz az agy és a kávé segíti az enyhülést. A folyadékot apró kortyokban, kis szünetekkel igyuk, ne hirtelen nagy mennyiséget. Fájdalomcsillapítót is be lehet venni, de amennyiben nem enyhülnek a tünetek, esetleg erős hányás is kíséri a fejfását, akkor kórházi kezelésre van szükség

– figyelmeztetett Szalkay Márta.

Ne dőljünk be a szlogennek

A napozást, lebarnulást illetően nem szabad természetesnek tekinteni és bedőlni a szlogennek, hogy nyáron „illik” barnának lenni.

Van, aki nehezen barnul, míg mások könnyebben, minden esetben az a jó, ha a természetes bőrszínünknek és érzékenységünknek megfelelően védekezünk az erős napfény, a leégés ellen.

„Ma már olyan sokféle, jó minőségű naptej kapható, a 20 faktorostól kezdve a 60-asig, hogy könnyen megelőzhető a leégési sérülés” – mondta az háziorvos, hozzátéve, hogy első-, illetve másodfokú égési sebekkel már gyakran kérik az orvos segítségét.