Jobb később, mint soha: hétfőtől korszerű épületben indul a bögözi óvodai oktatás

Közel másfél évtized kellett hozzá, hogy megépüljön Bögöz község új óvodája. Az épület készen áll, korszerű felszereltséggel, új játszótérrel, napközis programlehetőséggel is várja a tanévkezdő gyermekeket.

Elkészült, hétfőn nyit a bögözi óvoda – az új épület napköziként is működhet • Fotó: Erdély Bálint Előd

Külön beruházásként a magyar kormány húszmillió forintos támogatásából új játszótér is épült az óvoda mellett, rendbe tették a zöldövezetet is.

Ülkei Zoltán azt is elmondta, hogy a pontos létszám még kialakulóban van, hiszen a beiratkozások nem zárultak le. Az is valószínű, tette hozzá, hogy nemcsak óvodaként, hanem napköziotthonként is működik majd, tudomása szerint egy ilyen csoport biztosan indul hétfőtől.