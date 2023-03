Jobb átlagot várnak a székelyföldi nyolcadikosoktól

A tanfelügyelőség készített egy összesítést arról, hogy a három tantárgyból a diákok milyen arányban értek el ötös vagy annál nagyobb átlagot, ez 56,62 százalék – közölte Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő. Azt is megjegyezte azonban, hogy utóbbi az átmenési arány szempontjából nem releváns adat, hiszen egy ötösnél kisebb – tehát egy sikertelen vizsgajegy – és két magasabb értékelés is eredményezhet ötösnél nagyobb átlagot.

Kiss Imre is abban bízik, hogy a nyári vizsgán jobbak lesznek az eredmények – főként matematikából –, ami meglátása szerint azért is megalapozott remény, mert a tanulók körében az az általános vélekedés, hogy a próbavizsgáknak nincs tétje, hiszen az azon kapott jegyet is csak kérésre írják be a naplóba. A lemaradást azonban csak akkor lehet pótolni, ha abból a diákok, tanáraik és a szülők egyaránt kiveszik a részüket – mondta.

Hargita megye: egy jó, egy rossz és egy közepes eredmény

A három megye közül Hargita megye tudhatja magáénak a legjobb és legrosszabb átmenési arányt is.

A román nyelv és irodalom próbavizsgán a résztvevőknek csak a 44,43 százaléka ért el átmenő jegyet,

a magyar nyelv és irodalom felmérőn viszont a vizsgázó diákok 82,72 százaléka kapott ötösnél nagyobb értékelést.

A matematika próbavizsgán az átmenési arány 52,61 százalékos volt.

Megkeresésünkre Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője azt közölte, egyéb elfoglaltságai vannak, ezért nem tud vélemény mondani az eredményekről, küldjük el e-mailben a kérdést, nem ígéri, hogy arra a nap folyamán választ kapunk, „de amint lehet”, válaszol.