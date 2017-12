Jó tudni az ünnepek után: a boltok nem kötelesek visszavenni vagy kicserélni a hibátlan, de nem megfelelő ajándékokat

Ajándékok a fa alatt. Csak az eladó jóindulatán múlik, hogy visszaveszik-e • Fotó: Gecse Noémi

A fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője elmondta azt is, jelenleg több olyan törvénytervezet is tárgyalás alatt áll, amely a boltokból vásárolt termékek visszavételét írná elő, ám jelenleg csupán a boltok vezetőinek jóindulatán múlik, hogy visszaveszik-e vagy sem, esetleg kicserélik a nem kívánt termékeket.

A jó hír az, hogy jóindulatból nincs hiány Csíkszeredában,

a boltok többsége ugyanis nyitott arra, hogy visszavegye vagy kicserélje a karácsony előtt megvásárolt termékeket.

Szabó Csilla, a Tulipán áruház igazgatója érdeklődésünkre elmondta, ennek alapfeltétele a nyugta megléte, de emellett egyéb szempontok is befolyásolják a folyamatot. „A karácsonyi időszakban minden kereskedő tudja, hogy sok esetben olyan termékeket is vásárolnak tőlük, amelyeket később esetleg visszacserélnének, ezért kifejezetten készülnek az ünnep utáni időszakra, feltöltik a készleteket.

Bár a törvények nem kötelezik erre őket, sok bolt vállalja a cserét, ami egy teljesen természetes és emberi hozzáállás, hiszen ezáltal kedveskednek a vásárlóknak. Főleg egy ilyen kisebb városban, mint Csíkszereda, senkinek sem érdeke, hogy »kitoljon« a vásárlóival, sőt, az itteni kereskedők sokkal többet megtesznek a fogyasztókért, mint amennyire a törvény kötelezi őket a jó viszony és a hosszú távú bizalom kiépítése érdekében.

Amennyire a lehetőségeik és a készletük megengedi, a boltok rugalmasak, de a cipők esetében például megtörténhet, hogy már nincs készleten az a méret, amire szükség lenne, ezért nem tudják kicserélni. Általában a két ünnep között, illetve az új év első napjaiban minden további nélkül segítenek a boltok a vásárlóknak” – emelte ki Szabó Csilla.

Vannak kivételek

A Csíkszeredában is jelenlévő nagyáruházláncok nem csak karácsony után, hanem egész évben nyitottak a hibátlan, de nem megfelelő termékek visszavételére, cseréjére. Természetesen feltétel a nyugta megléte és a termékek sértetlensége, egyes helyeken pedig a bontatlan csomagolás is. Utóbbira egyik példa az elektronikai cikkeket forgalmazó Altex áruház, ahol a nyugta felmutatásával kicserélhetők az eredeti csomagolásban megőrzött termékek. A Kaufland és a Lidl nagyáruházakban is biztosítják a termékek cseréjét, előbbi weboldalán például röviden és tömören úgy fogalmaznak: „sok beszéd nélkül, a nyugta alapján visszakapod a pénzed!”. A Dedeman barkácsáruházban 30 napon belül visszaveszik a nem kívánt termékeket, az elektronikai cikkeket forgalmazó Flanco áruházba pedig a vásárlástól számított 31 napon belül vihetők vissza a termékek. Amennyiben több egyforma terméket visznek vissza, csak az egyiket fogadják el kibontva, a többit bontatlan csomagolásban veszik csak vissza. Vannak olyan termékek is, amelyeket csak használatlan állapotban fogadnak el, ilyenek például a szépségápolási cikkek, a nagy háztartási eszközök (hűtőszekrény, mosógép), a játékok, filmek vagy a fülhallgatók. Az üzlet a weboldalán arra is figyelmeztet, hogy mobiltelefonokat, illetve Apple márkájú termékeket nem lehet visszaváltani.