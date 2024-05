Jó lenne még több külföldi turistát bevonzani Székelyföldre

A több kommunikációra való igény sok kiscsoportos vagy személyes találkozón is felmerült – erősítette meg Deák Gyöngyvér, az KMTE ügyvezető igazgatója:

Deák Gyöngyvér, a turisztikai egyesület igazgatója bevállalta a potenciálisan érkező érkező kritikákat, kérdéseket is

Van azonban egy, illetve több bökkenő is a statisztikákkal, amelyek gyűjtésének elég primitív a törvényes módszertana – tudtuk meg László Endrétől. Ugyanis

csak az öt szobánál többel rendelkező szállásadók kötelesek jelenteni vendégforgalmukat, a kis panziók adatainak hiánya torzítja az adatokat, másrészt viszont sok a feketén fungáló szálláshely is a piacon,

Azt László Endre, és a későbbiekben felszólalók közül többen is megemlítették, hogy a brassói repülőtér nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket, mert nem özönlött ide a sok turista, más hozzászólók viszont türelemre intettek e tekintetben, hiszen még nem sok idő telt el a nyitás óta.

külföldön kell rengeteget reklámozni Erdélyt, a Székelyföldet, amihez rengeteg munka (és a turisták adója is) kell

A rendezvényen bemutatkozott Gheorghiță Raymond is, aki a Kovászna megye Turizmusáért Egyesület felkérésére a megye számos látnivalóját, értékét, hagyományát, természeti szépségét, épített örökségét szokatlan perspektívájú fotókon örökítette meg. Mint mondta ez a terv sok évvel korábban érlelődött benne, mikor külföldi utazásai során azt tapasztalta, hogy ott hiányoznak neki az itthoni értékek, illetve hogy ahhoz képest, hogy

ott sokszor jelentéktelen dolgokat is jól eladnak, nálunk mennyi kincset fel lehet mutatni.

A fotók illusztrációképpen és reklámcéllal a Visit Kovászna brand alatt felkerülnek a különböző szociális platformokra, illetve a sorozat egy része majd egy külön katalógusban is megjelenik. Pozitívum, hogy

a turisztikai vállalkozók a képeket a maguk reklámozására is ingyen felhasználhatják, elkérhetik az egyesülettől.

Az eseményen ugyanakkor a regisztrálók egy adathordozót is kaptak, amelyen Kovászna megye legújabb imázsfilmje is rajta volt, ennek premierjét éppen az eseményre időzítették.

az aktív turizmusra vágyóknak, a gasztronómia, hagyományok iránt érdeklődőknek, a családbarát programokat keresőknek is van kínálatuk.

A tamásfalvi fiatalok szánozását is meg kell örökíteni az utókornak

Megnyíltak a résztvevők

Végül a szakmai találkozó utolsó – estébe nyúló – részében a résztvevő szállásadók, idegenvezetők, turisztikában érdekelt vállalkozók is megosztották meglátásaikat, turistavonzásban elért sikereiket és kritikáikat is a szervezőkkel és egymással, ezúttal remélhetően későbbi együttműködéseknek is megágyazva. Rácz Lilla, az olaszteleki Daniel kastély tulajdonosa annak a véleményének adott hangot, hogy már maga az paradigmaváltást jelent, hogy nem problémákról beszélgetnek ilyen találkozókon, hanem a külföldi turisták idevonzásáról, míg a szacsvai Saciova Hills panzió tulajdonosa arról beszélt, hogy egy kis reklámvideónak köszönhetően – amelyet fizetett hirdetésként tett közzé – mennyi turista érkezett. Benedek Csilla idegenvezető biztatólag osztotta meg, hogy kommunikációval elérhető a turistacsoportokkal szembeni fogadókészség, minden kapu megnyílik. Zalánpatak kapcsán felmerült, hogy nincsenek helyi programlehetőségek, ott viszont a falukép megőrzésében rejlik kihasználatlan potenciál, amit Jakab Barna a megyei önkormányzat közreműködésével szeretne megmenteni. Bőven volt téma, amelyek boncolgatására már a következő hasonló alkalmon kerülhet sor.