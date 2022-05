Jó célért tekernek és kritikus tömeget képviselnek

A kerékpárosoké lesz a hétvége Marosvásárhelyen, ahol két napon át zajlik a Bikeathon.ms elnevezésű jótékonysági kerékpáros esemény, vasárnap pedig megtartják a Critical Mass biciklis felvonulást is. Gál Sándor szervező szerint a biciklizés egyre népszerűbb Marosvásárhelyen – igaz, leginkább hétvégén –, de továbbra is veszélyes: rengeteg kerékpárost ér baleset éppen a bicikliutak hiánya miatt. Leginkább erre szeretnék felhívni a figyelmet a felemelt kerékpárokkal.

„Tizenhét különböző projektért lehet tekerni ebben a kiadásban. Háromféleképpen lehet támogatni a különböző projekteteket: egyrészt a résztvevők részvételi díjának fele a támogatott projektre megy, másrészt lehet adományozni a különböző célokra – egyelőre a weboldalon, de nemsokára remélhetőleg az applikáción keresztül is. Harmadrészt pedig cégek is szponzorálhatnak projekteket” – mondta a Székelyhonnak Gál Sándor. Rámutatott,

„Mi egy pár napos kikapcsolódást szeretnénk nyújtani ezeknek a családoknak, ami azt jelenti, hogy pszichopedagógusok és önkéntesek is foglalkoznak majd a sérült gyerekkel, hogy a szülők válláról valamilyen szinten levegyék a terhet. De a sérült gyerek testvéreire is gondolunk, nekik is lesznek tevékenységek. Nemcsak a sérült gyerekekre, hanem az őket nevelő családokra is gondolunk” – mondta Csatlos Tünde.

Egyre több a biciklis, de veszélyes tekerni

A hétvégi kiadásra három különböző eseményt is szervez a Marosszéki Közösségi Alapítvány különböző helyszínekkel, ellenőrző pontokkal, részvételi és nehézségi szintekkel. A Bikeathon.ms City május 14–15. között Marosvásárhelyen zajlik, a résztvevőknek 15–20 ellenőrzőpontot kell felkeresniük hat óra alatt.

A Bikeathon.ms Wildra pedig a Somostetőn és a környékén lévő erdőben kerül sor ugyancsak szombat-vasárnap, ezen a résztvevőknek 10–15 ellenőrző pontot kell felkeresniük, és erre szintén hat óra áll rendelkezésükre.

A Bikeathon.ms Junior a gyerekekhez szól, őket a főtérre várják vasárnap délelőtt, a lezárt városközpontban kapnak feladatokat a bicikliző gyerekek, miközben a közlekedési szabályokról tanulnak.