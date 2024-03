Jelentős összegből fejlesztik a kézdivásárhelyi kórház eszközállományát

Több mint 2,5 millió lej értékben vásárolhat orvosi eszközöket a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház az egészségügyi minisztérium és egy helyi vállalkozó jóvoltából – derült ki Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testületének szerdai rendes ülésén, amelyen Bokor Tibor polgármester az egyik ellenzéki önkormányzati képviselő Facebookon feltett kérdésére is reagált.

Döntés született arról is, hogy a város csatlakozik a felső-háromszéki települések önkormányzatait, vállalkozásait és civil szervezeteit tömörítő Angustia Egyesülethez. „Tavalyig az egyesületben csak a községek vehettek részt, idéntől lehetőség van arra, hogy a városok is belépjenek.

„A munkálatok nagyon jól haladnak, ha ilyen tempóban dolgoznak továbbra is, az idén biztosan kész lesz a beruházás” – vélekedett a polgármester. Hozzátette, hogy Nyujtódon és Szászfaluban 90 százalékban, Sárfalván 50 százalékban elkészültek a településen belüli munkálatok, a kivitelező Oroszfaluban is dolgozik, a napokban pedig megkapta az engedélyt, hogy a 11-es országút mentén is elkezdje a gázvezetékek lefektetését.

Facebookon érdeklődött az EMSZ-es önkormányzati képviselő

A különféléknél Bokor Tibor polgármester válaszolni kívánt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) képviselőjének Facebook-hozzászólásban megfogalmazott kérdésére is, bár a tanácsos nem volt jelen a tanácsülésen. Balázs Attila a járóbeteg-rendelő bővítése kapcsán azt firtatta a közösségi oldalon, hogy „hol volt eddig az elöljáró?”. „Én eddig itt voltam és dolgoztam azért, hogy a járóbeteg-rendelő készüljön el. Lehet, hogy nem emlékszik rá, de legalább hat határozattervezet fogadott el ő is ennek kapcsán” – emlékeztetett a polgármester. Hozzátette, hogy a beruházás körülbelül négy éve indult útjára, és hamarosan a végéhez ér, ezt követően pedig a térrendezést is elkezdik: