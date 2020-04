Jelentős hátráltató hatással van az udvarhelyszéki beruházásokra a járványügyi helyzet

Még nem kezdődhetett el a szentegyházi polgármesteri hivatal épületének felújítása • Fotó: Barabás Ákos

Az óvintézkedések betartása mellett jelenleg is dolgoznak a megbízott cégek a kivitelezés alatt álló fejlesztéseken Székelykeresztúron – mondta el lapunknak Rafai Emil polgármester. Mint fogalmazott, „az élet nem állt meg teljesen, csak lényegesen lelassult” a településen.

A járványügyi helyzet ellenére tovább építik például az ifjúsági lakásokat, a kisvágóhidat, és az utcák felújítása sem állt le.

Persze mindezt csak addig, amíg van rá lehetőség. Előkészítették ugyanakkor egy park kialakításához, illetve a sóskúti területrendezéshez szükséges dokumentumokat, és hamarosan a közbeszerzési eljárást is megindítják. Utóbbi projektek gyors megvalósítását illetően egyébként szkeptikus a tisztségviselő, szerinte kevés az esély arra, hogy találnak olyan szakcéget, amely a jelen helyzetben elvállalná a munkát. Rafai továbbá elmondta, hogy

a polgármesteri hivatal munkatársainak jó része hamarosan két hétig tartó fizetett szabadságra megy, csak azok dolgoznak majd, akikre feltétlenül szükség van.

A városvezető szerint erre szükség van, hiszen csökkenteni szeretnék a koronavírus terjedésének kockázatát.

Még dolgoznak Szentegyházán

Szentegyházán is folynak a munkálatok a megfelelő óvintézkedések mellett, kisebb-nagyobb fennakadásokkal ugyan, de haladnak a projektekkel, ám nem lehet tudni, hogy ez meddig lesz így – tájékoztatott Sándor Lajos, a polgármesteri teendőkkel ideiglenesen megbízott városvezető. Jelenleg zajlik a Mária út felújítása, és a polgármesteri hivatal épületének korszerűsítését is szeretnék elkezdeni, utóbbi esetében egyelőre a papírmunkát végzik.

Az általunk végzett munka kilencven százalékát a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében szükséges intézkedések teszik ki. Megszüntettük az ügyfélfogadást is, így munkatársaink most már a különböző projektek háttérmunkáira koncentrálhatnak

– fejtette ki Sándor Lajos. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha az óvintézkedések betartása miatt lassabban is megy a munka, természetesen engedékenyebbek lesznek a cégekkel a határidők betartása tekintetében.

Leállt a vendéglátás

Bokor Sándor parajdi polgármestertől megtudtuk, hogy a békástanyai és a községközponti iskola felújítása, illetve bővítése továbbra is folyamatban van, akárcsak a felsősófalvi napköziépítés. Persze ő is hangsúlyozta, hogy lassabban történik a kivitelezés az óvintézkedések miatt, amiket prioritásként kezelnek a község területén. Mindemellett

tervezték az önkormányzat alárendeltségébe tartozó wellnessközpont szellőztetőrendszerének felújítását, de azzal egyelőre le kellett állni, mivel a megbízott bukaresti cégnek Olaszországból kell megrendelnie a szükséges berendezéseket.

„Annak április elején be kellett volna fejeződnie, de nincs rá lehetőség. Mondjuk, turisták sem jönnének, ha sikerült volna is" – fogalmazott a polgármester. Rámutatott, nehéz helyzetben van a jórészt turizmusból élő község, hiszen minden vendéglátó egység, szálláshely és a sóbánya is bezárt. Ennek következtében

a vállalkozók nem tudnak dolgozni, ami a község jövő évi költségvetésére is negatív hatással lesz.

Terveken dolgoznak

Farkas Mózes, Bögöz polgármestere arról számolt be, hogy náluk is rendkívül negatív hatással van a fejlesztésekre a járványügyi helyzet, de azért nem álltak le teljesen. Készülnek a csatornázási rendszer kialakításával kapcsolatos dokumentációk, ugyanakkor

nem tudni, hogy a későbbiekben lesz-e elég szakember a kivitelezés elvégzésére, hiszen a megbízott bukaresti cégnek nagy valószínűséggel helyi munkásokat kell alkalmaznia, meglévő alkalmazottai ugyanis nem biztos, hogy átjönnek ide más megyékből.

Ezenkívül folyamatban van az épülő napköziotthon befedése is. Egyelőre azonban bizonytalannak látja a jövőt a községvezető, hiszen minden a vírus megfékezésétől függ, az óvintézkedéseket pedig ők is komolyan veszik.