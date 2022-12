Jelentős gazdasági versenyen bizonyítottak a székelyudvarhelyi diákok

Az első és a harmadik helyezést is székelyudvarhelyi diákok nyerték el a Gazdasági Tanácsadó Klub (GTK) Középiskolás Programjának erdélyi szintű versenyén Kolozsváron, ahol üzleti tervek mérettettek meg. A tanulókat a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége (SZMVSZ) jutalmazta szerdán.

Első díjat nyert a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium csapata (Antonya Zsombor, Kacsó Nimród, Sándor István és Szilágyi Mónika-Mária) a GTK Középiskolás Programjának üzleti tervek versenyén, míg a harmadik díjat a szintén helyi Tamási Áron Gimnázium csapata (Balázs Tamás, Both Dániel, Hadnagy Magor, Ilyés Tamás) tudhatja magának – közölték a szerdai eseményen. Azt is kihangsúlyozták, hogy a református iskola diákjait Lőrincz Edit, míg a katolikusét Dimén-Varga László és Bálint Csaba készítették fel a megmérettetésre. Az eredmény már csak azért is jelentős, mert