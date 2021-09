Jelentős előrelépés medveügyben: országos tervet mutatott be a környezetvédelmi minisztérium

Egy Tusnádfürdőn tartott konferencia keretében indította el a romániai barnamedve-populáció megőrzésére irányuló országos terv megvalósítását célzó Európai Uniós projektet a környezetvédelmi minisztérium. Ennek részeként többek között felmérik a medvepopulációt és villanypásztorokat is vásárolnak.

• Fotó: Veres Nándor

A konferencia egyik szünetében Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter sajtótájékoztatón számolt be a téma részleteiről. Mint kiemelte, azért választották a projekt elindításának helyszínéül Tusnádfürdőt, mivel az országban itt a legjelentősebb a medveprobléma, a nagyvadakkal éjjel-nappal, bármikor és bárhol találkozhat a lakosság.

Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a minisztériumnak kettős felelőssége van: védenie kell a medvét és annak természetes életterét, de az emberi életnél semmi sem lehet fontosabb, ezért a lakosság biztonságát is szem előtt kell tartania. A lakott terület továbbá semmiképpen sem tekinthető a medve természetes életterének, ezért is fogadták el a közelmúltban az azonnali beavatkozást lehetővé tevő jogszabályt.

Jelentős előrelépés

A projekttel kapcsolatosan a miniszter elmondta, Európai Uniós forrásból 10 millió eurót (mintegy 50 millió lejt) fordítanak a romániai barnamedve-populáció felmérésére és az országos medvevédelmi akcióterv gyakorlatba ültetésére.

Finanszírozni fogják többek között a populáció felmérését genetikai vizsgálatok alapján, több mint ezer villanypásztort vásárolnak a gazdák számára, hogy megvédhessék otthonaikat, veteményeiket, illetve egy olyan menhely létrehozását tervezik, ahová azokat a medvéket szállíthatják, amelyek problémásak vagy a természetes életterükön nem tudnának megélni.

Azt is meg fogják vizsgálni továbbá, hogy az egyes területeken hány medve jelenléte lenne ideális, és ez segítséget jelent majd a 2018-ban elfogadott medvevédelmi akcióterv gyakorlatba ültetésében. „Ez a tanulmány számos olyan tudományos következtetést is jelenteni fog, amelyek alapján a következő években meg tudjuk alapozni a medvepopuláció szabályozását.

Egy jelentős előrelépésről beszélhetünk, hiszen láthattuk, hogy az elmúlt években hiányoztak az ilyen aktív intézkedések.

Biztos vagyok abban, hogy felelős és bátor döntésekkel a probléma országos szinten kezelhető. Szükség van olyan közszereplőkre, szakemberekre, akik ellenszélben is dönteni mernek, akik a megalapozott, vitákon és szakmai alapokon nyugvó megoldásokat vállalni merik. Ilyen az a sürgősségi kormányrendelet is, amely érvényben van, és amely alapján számos elűzés már jegyezve van, valószínűleg áthelyezések következnek, és ott, ahol kritikus lesz a helyzet, a problémás egyedeket ki is tudják lőni” – húzta alá a miniszter.