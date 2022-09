Jelentős anyagi kárt okozott egy medve Csíkcsomortánban

Nyári László csíkcsomortáni gazda pénteken reggel észlelte, hogy éjszaka egy medve megrongálta a takarmánytárolóját, ami az istállója mellett található, a falu végén. Elmondása szerint ő már évek óta meg sem próbál kukoricát termeszteni, hiszen a vaddisznók és a medvék akkora mértékű veszteséget okoznak, ami miatt nem érdemes kukoricával próbálkozni, ezért inkább lucernával vetette be a területeit.

Hirdetés

Hirdetés

„Szóba se jöhet olyan takarmány, amit letörhetnek a vadak” – jelentette ki a gazda, aki arról is beszélt, hogy a falu közé is bemerészkedik, valamint a gyümölcsösökben is kárt tesz a medve, ráadásul nyáron a teheneit őrző pásztorra is rátámadt a vad.