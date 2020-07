Jelentős állami kársegélyben reménykednek a Hargita megyei települések

38 Hargita megyei községben és városban pusztítottak a júniusi áradások. Elkészült a kárösszesítés • Fotó: Erdély Bálint Előd

Hargita megyében alkalmanként három–négy kárfelmérő bizottság is járta a megyét a mihamarabbi összesítés érdekében.

– tájékoztatott a prefektusi hivatal szóvivője. A felsorolásban a közigazgatási egységek nevei szerepelnek, de ennél jóval több településen keletkeztek károk, hiszen az áradások többségében nem csak a községközpontokat, hanem a községek többi falvait is érintették.

A legnagyobb károk

A legnagyobb értékű károkat – összesen 13,5 millió lej – a megyei tanács ügykezelésébe tartozó megyei utakban, pallókban, hidakban okozták az áradások, a települések közül pedig Lövétén (1,2 millió lej), Székelyandrásfalván (1,2 millió lej), Csíkszentdomokoson (1,18 millió lej) és Felsőboldogfalván (1,1 millió lej) – tudtuk meg Adrian Pănescutól.

A községek – főként a Homoród mentiek – között olyanok is voltak, amelyekben két–három áradás is pusztított az említett időszakban. Hargita országos viszonylatban is a jelentős áradáskárokat jegyző megyék között szerepel.