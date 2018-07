Jelentéssel teli esemény lesz az idei Ezer Székely Leány Napja

• Fotó: Pinti Attila

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és az Ezer Székely Leány Napja Alapítvány szervezi meg szombaton az Ezer Székely Leány Napját Csíkszeredában. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere szerdán sajtótájékoztatón rámutatott,

a rendezvény mostanra érett és letisztult formát nyert, a lelki tisztaságról és a népi hagyományokról szól, megfelel annak a célnak, amellyel 1931-ben útnak indították.

Kifejtette, úgy gondolja, hogy amikor körülöttünk száz évet próbálnak ünnepelni, akkor mi is mutassuk fel az elmúlt száz esztendőt, ezért idén a rendezvényt ennek szentelik, és arculati elmeiben is ezt igyekeznek megjeleníteni. Ehhez igazodik az is, hogy

az esemény meghívottja a Bekecs Néptáncszínház,

amely Ember az embertelenségben. Az elmúlt száz év emlékére című műsorából ad elő részletet. „Nekünk ezáltal is meg kell jeleníteni azt a tényt, hogy számunkra a népviselet, a népi hagyomány volt a fogódzó az elmúlt száz évben, amely megtartott és megkülönböztetett bennünket egy rendkívül durva, életre törő harcban, ami lefolyt a Kárpát-medencében, Erdélyben és Székelyföldön, és ami zajlik mai napig is” − mondta a polgármester.

A szombati rendezvény társszervezője, Hargita megye önkormányzata nevében Barti Tihamér alelnök azt mondta, fontosnak tartják, hogy idén is támogassák az Ezer Székely Leány Napját, mert ez a hagyományőrzés szempontjából is fontos, de közösségeket is összeköt. Jó példa erre, hogy

Magyarországról is több testvérmegyei település jelentkezett be a rendezvényre.

Az idei seregszemle tiszteletbeli házigazdája, Csíkpálfalva község polgármestere, Ferencz Csaba azt mondta, egész évben készültek az eseményre. Szombaton a községbeli falvak népviseletét is bemutatják, a népviselet-mustra sátorban lesz látható kiállítás az előkeresett viseletekből.

András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is fennáll az a társadalmi probléma, amely 1931-ben is aggasztotta a szervezőket: a kivándorlás, a fogyás, a szolgasors. Nemrég az angliai Manchesterben lépett fel az együttes, és ijesztő volt megtapasztalni, hogy milyen sok magyar él ott – mondta.

Százával voltak ott ismerőseink, barátaink, honfitársaink. Olyanok mentek külföldre, akik dolgozni, fejleszteni, jobbat-többet akarnak. Úgy kellene, ezt itt Székelyföldön is meg lehessen tenni

– fejtette ki András Mihály. Közölte, szombaton az együttes az Örökség című műsorából mutat be részletet, és ebben is az elmúlt száz évről emlékeznek meg.