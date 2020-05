Javuló utak Oroszhegy községben Fülöp-Székely Botond • 2020. május 06., 12:12 2020. május 06., 12:12 HIRDETÉS Könnyebb lett a közlekedés Székelyszenttamás és Székelyfancsal között, hiszen az oroszhegyi önkormányzat leaszfaltoztatta a 34-es községi utat. A munkálatok majdnem befejeződtek, csak kisebb javítások vannak hátra.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Kilencvenöt százalékban elkészült a 34-es számú községi út modernizálása, vagyis újjá építették a leromlott állapotú hidat Ülkében és aszfaltot terítettek az útfelületre – fejtette ki lapunknak Bálint Elemér Imre oroszhegyi polgármester. Mint mondta, már csak padkajavítások, sánctakarítás, útfestés és egyéb kisebb munkálatok vannak hátra, amelyeket e hónapban be is fejeznek.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

HIRDETÉS „Voltak nehéz szakaszai a beruházásnak, hiszen támfalakat is kellett építeni, de az eredmény jó lett. Úgy érzem, az út megfelelő arra, hogy tehermentesítse a Székelyudvarhely és Oroszhegy közötti megyei utat, ugyanakkor az érintett falvak is bekerülnek a gazdasági vérkeringésbe” – magyarázta a polgármester. Hozzátette, a nyolcmillió lej értékű megvalósításért az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) pályáztak sikeresen.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Néhány helyi lakót is megkérdeztünk az érintett településeken, akik elmondták, nagyon örülnek a régen várt korszerűsítésnek, hiszen korábban nagy por volt a falvakban és a közlekedés is nehézkes volt. Most már a taxisok is szívesen kimennek, ha valakit szállítani kell.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Támfal tartja az utat Külön projektként ugyan, de sikerült kijavítani a Székelyszenttamás határában beszakadt, közel hatvanméteres útszakaszt is. Itt összesen 43, egyenként 14 méter hosszú vasbetoncölöp földbe helyezésével stabilizálták a talajt. Erre áfástól 800 ezer lejt költöttek – kaptak rá állami támogatást, illetve Hargita Megye Tanácsa is segített, de saját költségvetésük egy részét is fel kellett használják. Bálint Elemér Imre közölte, a munkálat nem teljesen fejeződött be, hiszen a földcsuszamlás miatt a völgyben lévő patakmedret még szabályozni kell. Már egyeztetett is a vízügyi hatósággal, így hamarosan megoldódik a probléma.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Egyéb fejlesztések



A polgármester arra is kitért, hogy jól sikerült az Oroszhegy és Bogárfalva közötti bebokrosodott megyei út felújítása, érezhető, hogy szükség volt rá. Rámutatott, jelenleg a 134B megyei út – a Szejkefürdő és Tibód közötti szakasz – karbantartásán dolgozik Hargita Megye Tanácsa, és úgy tudja, hogy komolyabb tervek is készülnek a teljes felújításra, amire nagy szükség van. Mindemellett reményét fejezte ki, hogy az intézmény hamarosan megoldást talál a Tibód határában beszakadt út rendbe tételére is. Szerinte hasonló megoldást kell alkalmazni, mint a Székelyszenttamáshoz közeli esetnél is.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd