Javításokat végeznek a több mint 160 éves csíksomlyói, kórházként használt épületen

Állványok az épület körül. A javítások jövőre is folytatódnak • Fotó: Gábos Albin

A tető javítása mellett az ablakcserére is nagy szükség volt, ugyanis az épület utca felőli részén, ahol a tüdőgyógyászati osztály kórtermei is találhatók, csak egyrétegű, egyszeres üvegezésű ablakok vannak, ez is nehezíti a helyiségek kifűtését – magyarázta az esperes. De ugyanez a helyzet a belső udvarra néző folyosókon is, ahol szintén hiányoznak a kettős üvegezésű ablakok.

HIRDETÉS

A költözéshez építeni kell

A kórházat fenntartó Hargita Megyei Tanács részéről nehezen találták meg a jogi megoldást a javítások finanszírozására

– tájékoztatott kérdésünkre Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke. ,,Közvetett megoldásként emelt bérleti díjat fizetünk az egyháznak. Bízunk benne, hogy a megegyezés szerint a szükséges javításokra is visszafordítanak ebből az összegből. Korábban ugyanebből az összegből tanulmányokat rendeltek meg, illetve szakértői véleményezéseket készíttettek.

A jelenlegi jogszabályok ugyanis nem engedik a bérlő részéről a beavatkozást

– részletezte.