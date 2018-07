Javítás helyett figyelmeztetés: tíz kilométeres sebességhatár a megrongálódott Olt-hídon

• Fotó: Gábos Albin

A kihelyezett táblák szerint csak araszolva lehet áthaladni a Csíkszeredát Szentegyházával összekötő 13A jelzésű országúton, a megyeszékhely nyugati kijárata közelében az Olton épült hídon. A sebességhatárt ugyanis jelentősen csökkentették,

a táblán, amely korábban 40 kilométeres felső határt jelzett, a 4-est 1-esre módosították. Ez nem tréfa, vagy átverés,

a híd állapota miatt van szükség arra, hogy a gépjárművek legtöbb 10 kilométeres óránkénti „sebességgel” haladjanak át rajta.

Kényszerű lépés

Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei kirendeltségének igazgatója szerint a híd állapotát felmérő szakértői vizsgálat eredményei alapján volt szükség erre a lépésre.

Így próbálják megelőzni a híd további rongálódását, csökkentve a gépjárművek keltette rezgést, mivel a szükséges felújításhoz egyelőre hiányzik a pénz.

Az igazgató elmondta, a felújítást megindokló szakértői véleményezést illetve az összes szükséges dokumentációt továbbították már a központi illetékesekhez, de az országutakon történő beruházásokról országos szinten döntenek, ők csak javaslatokat tehetnek. A helyszínen azt láttuk, hogy

az óvintézkedésnek semmilyen eredménye, vagy hatása nincs, a 10 kilométeres sebességhatár annyira valószerűtlennek tűnik, hogy az autóvezetők egyszerűen nem veszik komolyan.

A hídon percenként átlagban tíz autó halad át a nappali órákban, és ott jártunkkor tíz perc alatt egyetlen gépjármű sem lassított különösebben – a korlátozás betartása valószínűleg sorokat, torlódást is eredményezne. Legalább 60-70-80 kilométeres óránkénti sebességgel hajtanak át a hídon nemcsak a személygépkocsik, hanem a furgonok, teherautók és kamionok is.

Leszakadt a korlát

Az említett híd állapotát többször bemutattuk már. Az építmény fémből készült, és tönkrement korlátja egyik oldalon a járda szerepét is betöltő beton tartóelemekkel együtt 2014-ben szakadt le és esett a folyóba a rozsdásodás miatt, a másik oldalon pedig tavaly év elején egy balesetező autó szakította át a védőkorlátot.

A híd tartógerendái közé rendszeresen szivárog a víz, télen a só, ez pedig jelentős károsodást okozott az évek során a szerkezetben.

A már említett szakértői véleményezés is azt erősítette meg, hogy a híd felújításra szorul, később döntés is született erről, de a pénzt azóta is várják, mert anélkül a tervezés sem kezdődhet el.