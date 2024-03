Járda, kultúrház és szolgálati lakások épülnek Csíkmadarason

Nemsokára munkához lát a kivitelező Csíkmadarason a nagy forgalmú 578-as út mentén, ahol járdaépítés kezdődik. De folytatódik az új művelődési ház építése, és szolgálati lakások építése is megkezdődik fiatal családok számára.

Több beruházás kezdődik, illetve folytatódik Csíkmadarason ebben az évben is. A helybeliek mellett az áthaladókat is leginkább érintő munkálat az E578-as út mentén zajló járdaépítés lesz, amely napokon belül megkezdődik. Nagy szükség van erre Madarason, mivel az út mentén több olyan intézmény található, a községházától az iskoláig, óvodáig és a templomig, temetőig, amelyek megközelítése a gyalogosoknak is biztonságos kell legyen a sűrű közúti forgalom mellett.

Mint Péter Dávid polgármester tájékoztatott,