Jaj, úgy élvezték ők a sepsiszentgyörgyi strandot

Mint az igazgató elmondta, a vendégek 40 százaléka nem szentgyörgyi – vagy legalábbis nem tudja felmutatni a szentgyörgyi lakcímet igazolóknak járó Sepsi Cardot –, ami azt jelenti, hogy a teljes árú jegyet fizeti ki, ez egy egész napra 56 lej a felnőtteknek. 60 százalékuk azonban olyan helyi lakos, aki ki is váltotta a Rekreatív létesítményeibe (strand, sípálya, uszoda, spa) 50 százalékos kedvezményt nyújtó kártyát. A strandon azonban másfajta kedvezményes belépésre is lehetőség van, a nagycsaládosoknak járó (legalább öttagú család tagjaként), az önkormányzat által kiállított kártyát felmutatóknak csupán 14 lejbe kerül a napijegy. Eddig 370 napijegyet adtak ki ilyen kártyatulajdonosoknak.

Mivel esetenként akár 2000 ember is lehet a strand területén, incidensekre is van az esély, szerencsére azonban ilyenre az idei szezonban egyszer volt példa: két társaság egymásnak esett, a rendőrséget is kellett riasztani.