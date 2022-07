Ízek és kultúrák találkozása Borszéken

A gasztronómiát, zenét és sportot ötvözi a hétvégén sorra kerülő borszéki Bogrács Feszt, és ugyanakkor a kultúrák, nemzetiségek találkozóhelye is lesz az esemény.

Az eseményt bemutató sajtótájékoztatón Burlac rámutatott, Borszék ideális helyszín a kultúrák találkozása számára. A szombati bemutató főzések is változatosak.

Jobb hangulatban lehet egy bogrács mellett, falatozás közben beszélgetni, ez is lehetne akár az alapgondolata a pénteken kezdődő Bogrács Fesztnek, amelynek az 5. kiadása következik. A nevében szereplő bogrács szó kapcsán nyilván az ételekre, főzésre, gasztronómiára gondol mindenki, de ez csak az apropója egy színes és minőségi eseménysornak, amiben a sport, a kultúra, a zene és az interetnikus beszélgetések is hangsúlyos szerepelt kapnak – hívja fel a figyelmet Dan Burlac főszervező.

Egzotikusnak is mondható ízeket is megkóstolhatnak a fesztiválozók, például üzbég vagy indiai ételek is készülnek, a moldovai és természetesen a székely konyha finomságai mellett.