Ittas sofőr zuhant patakmederbe autójával a Gyilkos-tó közelében

Minimálbér és vásárlóerő Romániában: melyik számít?

Továbbra is a sereghajtók között szerepel Románia az Európai Unióban a minimálbér szempontjából, ám az Eurostat friss összesítéséből az is kiderül, hogy ha vásárlóerő-paritáson számolva vizsgáljuk az adatokat, már nem is áll annyira rosszul az ország.