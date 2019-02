Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval közlekedő sofőr is fennakadt a rendőrök rostáján

Több ittas gépkocsivezetőt azonosítottak a hétvégén a Hargita és Maros megyei rendőrök. Olyan is volt közöttük, akinek gépjárművezetői engedélye sem volt, sőt lopott autóval közlekedett az utakon.

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az 51 éves székelyudvarhelyi M. E. ellenőrzése során 0,45 mg/liter légalkohol-koncentrációt jelzett az alkoholszonda. A 20 éves szentegyházi F. E. ennél is több alkoholt fogyasztva vezette autóját, az ő esetében a kilélegzett levegőben 0,74 mg/l volt a légalkohol-koncentráció. A csíkmadarasi 35 éves P. L. nemcsak ittasan vezetett – 0,80 mg/l koncentrációval –, hanem, mint az ellenőrzés során kiderült, még járművezetői engedélye sincs. Péntekre virradóan egy húszéves Beszterce-Naszód megyei gépkocsivezető, aki szintén szeszes ital fogyasztása után vezette az autót, Csíkcsicsó területén a havas, csúszós E578 jelzésű európai úton elvesztette uralmát a járműve fölött, és nekicsapódott egy villanyoszlopnak.

Maros megyében is több ittast gépkocsivezetőt azonosítottak a közutakon a közlekedésrendészek. Szombaton éjszaka egy 21 éves mezőszentpéteri fiatal 24 órára őrizetbe is vettek, miután Marosvásárhelyen egy rutinellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal, ráadásul egy mezőrücsi férfitől eltulajdonított autót vezetett, meglehetősen alkoholgőzös állapotban. Szombaton éjszaka egy 24 éves háromszéki hölgyvezető is fennakadt a Maros megyei rendőrök rostáján, ő 0,55 mg/l koncentrációval ült kormánykerék mögé.

Vasárnap este Nyárádtőn azonosítottak egy gépkocsit ittasan vezető férfit, a helyszíni ellenőrzés során az is kiderült, hogy nincs jogosítványa – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.