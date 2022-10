Itt a lehetőség, hogy ön is megmutathassa milyen pálinkát főzött

A pontozás a nemzetközileg elfogadott, 100 pontos bírálati rendszerben történik, a versenyt pedig tíz kategóriában hirdetik meg. Az almatermésűek kategóriába tartozik a birs és a vilmoskörte, de mivel Erdélyben sok az alma, sokan készítenek almapárlatot. A csonthéjas magvú gyümölcsök közül kiemelt helyen áll a szilva és a barack. A bogyós gyümölcsök kategória kapcsán János András Előd rámutatott, hogy ezeket az erdőkből is be lehet gyűjteni, de vásárolni is lehet. A szőlőből leginkább Partiumban, a melegebb vidékeken készül pálinka.