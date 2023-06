Itt a legfrissebb nettó átlagbér Romániában

A legnagyobb nettó átlagbért, 10 720 lejt az IT-ágazatban jegyezték, a legkisebbet, 2441 lejt pedig a vendéglátóiparban. A bruttó átlagbér 7311 lej volt áprilisban, 21 lejjel (0,3 százalékkal) nagyobb, mint egy hónappal korábban.

Áprilisban a gazdasági ágazatok egy részében nőtt, más részében csökkent a nettó átlagfizetés. A növekedés a különféle alkalmi juttatásoknak (éves vagy különleges teljesítményért járó bónuszok), a természetbeni és pénzbeli juttatásoknak, a nettó nyereségből származó összegeknek és egyéb juttatásoknak (beleértve az utalványokat is) tudható be. A nettó átlagbér növekedéséhez a vállalatok bevételeinek emelkedése is hozzájárult – közölte az INS.