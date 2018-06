Istent szolgálná, a népet tanítaná a földrajzban jeleskedő csíkbánkfalvi fiatal

Kovács Nándor Hunor: az az érdekes a papi hivatásban, hogy közben más területen is aktív lehet az ember • Fotó: Pinti Attila

A földrajz vetélkedő év eleji, helyi szakasza után Csíkszeredában rendezték a megyei fordulót, ahol első helyezést ért el Kovács Nándor Hunor. Ezt követte a márciusban Marosvásárhelyen megtartott országos szakasz, amelyen mindkét évfolyamot 18 versenyző képviselte tíz erdélyi megyéből. A hetedik és a nyolcadik osztályosok közül is az első négy helyezett jutott ki a május 11–13. között Egerben tartott Kárpát-medencei döntőre. Mivel a csíkbánkfalvi fiú megszerezte a harmadik helyet, ő is elutazhatott a végső megmérettetésre, ahol 27 nyolcadikos társával egy írásbeli, egy szóbeli, illetve egy terepgyakorlaton kellett teljesítenie. Nándor végül a 12. helyen végzett, ezzel

Huszonhatodik alkalommal szervezte meg idén a Teleki Pál Földrajz-Földtan Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat. A földrajz iránt érdeklődő hetedikes és nyolcadikos tanulók számára kiírt tanulmányi versenyt két évvel ezelőtt terjesztették ki a Kárpát-medence magyar tannyelvű iskoláira is, így a nemrég tartott egri döntőre a magyarországi megyék győztesei mellett erdélyi, vajdasági, felvidéki, illetve kárpátaljai tanulók is kijutottak. Közöttük volt többek között a csíkbánkfalvi Márton Ferenc Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója, Kovács Nándor Hunor is, akivel a minap beszélgettünk a versenyen szerzett tapasztalatairól és további céljairól. Mint kiderült,

Az elképzeléseim szerint papként sem hagynám hátra a tudományos érdeklődésem, tanítani vagy kutatni is szeretnék. Az az érdekes a papi hivatásban, hogy közben más területen is aktív lehet az ember, a Vatikánban rengeteg csillagász, fizikus van, úgymond professzorok reverendában

A nyolcadik osztályos diák kitért arra is: a papi hivatás választásakor három tényező befolyásolta a döntését. „A kisebb testvérem egy bőrfelületi betegséggel született, amely miatt gyakran kellett kezelésre vinni őt a fővárosba. Ilyenkor mindig édesanyám ment vele, én meg otthon maradtam a nagymamámmal, és amíg ott voltak, minden este imádkoztunk érte. Emellett kiskoromtól ministráltam, és az is hozzájárult a teológiai felfogásomhoz, hogy hatodik osztályos korom után érdekelni kezdett a filozófia, a kérdésekért való rajongás. Gyakran gondolkodtam azon, hogy mi miért van, mi hogyan befolyásolja az életem, vagy éppen mi célja van velem Istennek. Egy egész nyarat szenteltem annak, hogy átgondoljam az életem, és arra jutottam, hogy Istent szeretném szolgálni, és a népet tanítani a jóra. Éreztem egy hívást, és úgy gondolom, azért kaptam ilyen fiatal korban ekkora tudást, hogy még inkább megerősödjek abban az elhatározásban, hogy Isten felé irányuljak. Egyébként miért keltené fel a filozófia egy hatodik osztályos gyerek figyelmét, mikor ezt a tantárgyat csak majd tizenkettedikben tanítják? Szerintem a filozófiát arra kell felhasználjam, hogy még jobban megtaláljam Istent” – magyarázta korát meghazudtoló érettséggel.

Többen képviselték Csíkszéket



A Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny Kárpát-medencei döntőjén a csíkbánkfalvi fiatal mellett további két csíki versenyező is próbára tehette tudását. A hetedik osztályosok évfolyamán négy erdélyi jutott be a döntőbe, közöttük a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola egyik diákja, Dobri Dávid is. A nyolcadikosok évfolyamában is négy erdélyi jutott ki az egri döntőre, közülük kettő csíkszéki. Kovács Nándor Hunor mellett a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola diákja, Botár Márta is jó eredményeket ért el.