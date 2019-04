Egy hétig pöfékel a nosztalgiavonat Szováta és Vármező között

Érkezik a gőzös Szovátáról Vármezőre. Archív • Fotó: Antal Erika

A vonat Szováta kis állomásáról napi három alkalommal – délelőtt 11-kor, délután 2-kor és 5-kor – indul, és körülbelül 35-40 kilométeres óránkénti sebességgel halad.

Egy utazás oda-vissza felnőtteknek 40, míg gyermekeknek 25 lejbe kerül.

A gőzös szombattól május 5-éig közlekedik egyelőre, de a nyári turisztikai idényben is működni fog, a mostanihoz hasonlóan napi háromszor teszi majd meg az utat Szovátáról Vármezőre, illetve onnan vissza. A jegyeket a kalauztól kell megvásárolni a vonaton.

Vármezőn több lehetőség is van a kikapcsolódásra, feltöltődésre, a gasztronómia – népszerű sült pisztráng és egyéb helyi jellegzetességek – mellett szafarira is be lehet nevezni. A falu központjából indulnak az átalakított katonai járművek a kalandtúrára, olyan helyekre, ahová másként nehezen jut el a turista. A két és félórás expedíción szakavatott idegenvezető kíséretével fedezik fel a vidék sajátosságait az odalátogatók. Vármező, a Felső-Nyárád mentén található, Marosvásárhelytől 45 kilométerre Szováta irányában.