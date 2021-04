Ismét növekedett az intenzív osztályon kezelt betegek száma

Kevesebb az új eset, de még mindig aggasztó az intenzív osztályon kezeltek száma

Kissé visszaesett az intenzív terápiás kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma, de még így is aggasztóan magasnak számítanak az adatok. Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma is kevesebb, mint pénteken volt – 5500 alá esett a tegnapi 5808-ról –, ezzel párhuzamosan az elvégzett tesztek száma is csökkent.