Beiktatták a képviselő-testülettel együtt: ismét Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere

Négy év kihagyás után ismét Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere, és a 17 tagú, újonnan alakult önkormányzati képviselő-testületből 14 képviselő beiktatása is megtörtént csütörtök délután.

Négy év kihagyás után ismét Nagy Zoltán Gyergyószentmiklós polgármestere, és a 17 tagú, újonnan alakult önkormányzati képviselő-testületből 14 képviselő beiktatása is megtörtént csütörtök délután.

Lehet, hogy nem is volt szándékos, de mindenképpen találó utalásnak is lehetett tekinteni, hogy mielőtt elkezdődött volna az új önkormányzat ünnepélyes beiktatási ceremóniája,

Az RMDSZ színeiben mandátumot nyert képviselők közül Len Emil-Balázs, Keresztes Zsombor, Lázár László, Kulcsár László, Erős Levente, Csergő Ottó, Barabás Orsolya-Henrietta, Bodor László, Portik Zalán és Kolcsár Béla beiktatása történt most meg, Közülük Kolcsár elnökölt az ülésen mint az új testület legidősebb tagja.

Az RMDSZ-esek közül Lázár László, Bodor László és Portik Zalán számítanak új névnek, a többiek a korábbi mandátumban is a képviselő-testület tagjai voltak.

Amint Selyem-Hideg Norbert jegyző közölte, a bíróság hitelesítette még a PNL-PSD listáról bejutott Dobrean Teodor-Constantin mandátumát is, ő is letehette volna most az esküt, de mivel ő külföldön tartózkodik ez majd később fog megtörténni.

Még két képviselő is utóbb fog bekapcsolódni, ők az RMDSZ-listán mandátumot szerző Barti Tihamér és Kántor Boglárka helyét fogják elfoglalni.