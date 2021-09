Ismét megszervezik a takarítási akciót

2008-ban Észtországban indult útjára a Let's Do It, World! akció, amelyhez 2018-ban már 150 ország csatlakozott, köztük Románia is. Tavaly a járványhelyzet miatt nem lehetett megszervezni a szemétszedést, idén azonban az a cél, hogy legalább a lakosság öt százalékát megszólítsák, és minél nagyobb területről összegyűjtsék a hulladékot. Gyergyószentmiklós lakosságát is biztatják, hogy csatlakozzanak minél többen a kezdeményezéshez.