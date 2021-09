Ismét kitettek magukért a Székelyföldi Lovas Ünnep szervezői és résztvevői

2019-ben három nap alatt több mint 16 ezer látogatót mozgatott meg a Székelyföldi Lovas Ünnep. Tavaly a járvány miatt online térbe kényszerült a rendezvény, így a szervezők számára külön öröm, hogy 2021-ben újra látogatók előtt rendezhették meg az eseményt.

Érdeklődőkből nem volt hiány, már a pénteki nyitónapon szép számban vettek részt a programokon, szombaton pedig még többen látogattak ki az eseményre, amelynek egyik fő momentuma székely zászló felvonása és a székely himnusz eléneklése volt.

Ezt követően ünnepi köszöntőket hallhatott a közönség. A XIV. Székelyföldi Lovas Ünnep fővédnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára videóüzenetben köszöntötte a szervezőket, jelenlévőket.

Úgy gondolom, hogy a székely és a ló egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Szeretnénk azt elérni, hogy a székely ló újra a régi tiszteletnek örvendjen, és a gyermekeink, unokáink is megismerjék, illetve tanulják meg szeretni is a lovakat. Remélem ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy minél népszerűbb és sikeresebb legyen a magyar lovassport, a székelyföldi lovas kultúra

– fogalmazott az államtitkár.