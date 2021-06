Ismét kéri a vasúti aluljárót a csíkszeredai városvezetés, rendszeres vetítéseket tartanának a Csíki Moziban

Rendszeres filmvetítéseket szeretnének a Csíki Moziban, fiatal vállalkozókat segítő központot hoznak létre, a lezárt vasúti aluljáró átadását pedig hivatalosan is kéri a város a szaktárca és a vasúttársaság illetékeseitől. Többek között erről is határoztak a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki rendes ülésén, ahol az RMDSZ-frakción belüli ellentét is felszínre került.