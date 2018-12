Ismét halasztják az egészségügyi újdonságokat

Halasztott módosítások. Áprilistól bármely gyógyszertárban kiváltható az ártámogatott orvosság. Archív • Fotó: Pál Árpád

A júliusban érvénybe lépett, háziorvosokra és más egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó egészségügyi keretszerződés egyik legfontosabb tervezett újítása az volt, hogy július elsejétől a páciensek a receptre felírt ártámogatott gyógyszereiket az ország bármely patikájában kiválthatják, nem csak abban a megyében, ahol a receptet kiállították. Hasonlóan fontos változást vezettek volna be a paraklinikai (MR, CT, laboratóriumi) vizsgálatok terén is, ugyancsak júliustól lépett volna érvénybe, hogy küldőpapírral az ország bármely egészségügyi intézményében – amely szerződésben áll az egészségbiztosítási pénztárral – lehet jelentkezni parakilinikai kivizsgálásra, nem csak abban a megyében, ahol az orvos kiállította a küldőpapírt.

Marad minden a régiben

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében rámutat, hogy a keretszerződés és annak alkalmazási útmutatója eredetileg júliustól tette volna lehetővé a két fontos módosítást, viszont azt követően január 1-jére halasztották az alkalmazást.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár év végén pedig ismét halasztotta a szóban forgó újdonságokat, ezúttal 2019. március 31-éig.

Így egyelőre marad minden a régiben, vagyis az ártámogatott gyógyszereket csak abban a megyében lehet kiváltani, amelyben a receptet kiállították, illetve küldőpapírral sem lehet más megye egészségügyi szolgáltatójához jelentkezni paraklinikai kivizsgálásra.

A változások előnyei

Az áprilistól érvénybe lépő változások több előnnyel is járnak. Főleg azoknak kedvez, hogy az ország bármely gyógyszertárában ki lehet váltani a receptre felírt ártámogatott gyógyszereket, akiknek egy hosszabb utazás miatt el kell hagyniuk a megyét, ahol élnek, viszont közben ki kell váltaniuk az orvosuk által felírt receptet. A módosítás hatályba lépését követően ezt más megyék gyógyszertáraiban is megtehetik, olyanokban, amelyek szerződésben állnak a biztosítási pénztárral.

A másik fontos újítás is előnyös, amely szerint küldőpapírral az ország bármely egészségügyi intézményében lehet jelentkezni paraklinikai kivizsgálásra. Ha például valaki MR-vizsgálatra kap küldőpapírt az orvosától, erre nem kell feltétlenül Hargita megyében feliratkoznia, ahol akár féléves várólisták is vannak. Egy szomszédos megyében is elvégeztetheti a vizsgálatot, ahol lehet, hogy csak egy-két hónap a várakozási idő az előjegyzéstől.