Ismertette választási programját Korodi Attila csíkszeredai polgármesterjelölt

A következő tíz évben egy versenyképes Csíkszeredát szeretne kialakítani Korodi Attila RMDSZ-es polgármesterjelölt, aki kedden mutatta be választási programját.

Témakörökre bontva számolt be elképzeléseiről Korodi Attila csíkszeredai polgármester-jelölt • Fotó: Veres Nándor

A Szakszervezetek Művelődési Háza előtt mutatta be választási programjának főbb pontjait kedden Korodi Attila RMDSZ-es csíkszeredai polgármesterjelölt. A helyszínválasztásról azt mondta: a Szakszervezetek Művelődési Házát

Vállalkozóbarát város

A választási program magába foglalja többek között a vállalkozókat, a turizmust, a fiatalokat, az időseket, az oktatást és a lakóövezeteket érintő fejlesztéseket, illetve kitér Csíkszereda szerepére is a térségben.

A program egyik legfontosabb eleme egy olyan versenyképes város megtervezése és kialakítása, ami eléri azt a célt, hogy tíz év múlva Csíkszereda ne csak egy élhető, hanem igazán versenyképes város legyen.

Jelenleg az alkalmazottak 60 százaléka a közszférában dolgozik, azt szeretnénk, hogy ez az arány megváltozzon. Ezért egy vállalkozóbarát Csíkszeredát akarunk létrehozni, ami nemcsak a kisvállalkozásoknak, hanem az ide betelepülni akaró közép- és nagyvállalkozásoknak is ad egy táptalajt, erre egy új adózási politikát szeretnénk kialakítani, ami ösztönzi a vállalkozást, a fejlesztést” – emelte ki Korodi, majd a témához kapcsoló terveikkel kapcsolatosan hozzátette, hogy

digitalizálni szeretnék az ügyintézést, csökkentenék a bürökrációt és biztosítanák a megfelelő infrastruktúrát a nyugati ipari zónában.

Emellett a területrendezési terveket, amelyek ipari zónákat vagy nagyobb lakott területeket érintenek, a város költségvetéséből finanszíroznák. Korodi ezt követően a turizmus terén elképzelt terveiről beszélt, kiemelve, hogy

eseménysorozatokat szerveznének, bővítenék a már meglévő fesztiválokat, vallási- és sporteseményeket, felélesztenék a jazzfesztivált.

Terveik szerint a Csíki Székely Múzeum a helyi galériákkal és távolabbi múzeumokkal együttműködve mozgatórugója lesz a városi turizmusnak, illetve a zene- és képzőművészeti alkotókat is bevonnák a programokba. Emellett egy egészségturizmus létrehozásában is gondolkodnak. A fiatalokat érintő tervekkel kapcsolatosan azt hangsúlyozta, hogy be szeretnék kapcsolni őket a döntéshozatalba, támogatnák a hazatelepedésüket, a digitalizációt a hasznukra fordítanák, és létrehoznának egy Szereda kártyát diákok, egyetemisták számára.