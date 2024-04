Ismert személyektől kölcsönözhettek és műhelytitkokat ismerhettek meg a könyvtárlátogatók

Megvásárlás után a feldolgozói részlegre kerülnek, onnan csak aprólékos, nagy figyelmet követelő munka után foglalhatják el tisztes helyüket a polcon azok a könyvek, amelyeket az intézmény újonnan szerez be.

Szeretnénk megmutatni a könyvtár kevésbé látható tevékenységét, lebontani esetleg azt a beidegződést is, hogy a könyvtár csupán a kölcsönzésről és a leadásról szól

A bibliográfiai leírással a könyv minden fontos adatát bevezetik a digitális rendszerbe, hogy minél hamarabb és könnyebben vissza lehessen keresni azokat. Itt azonban nem ér véget a feladatsor, ugyanis tartalmi feltárásra is szükség van, amely során téma szerint osztályozzák a dokumentumokat, és csak ezután kerülhetnek fel a polcokra jegyzetek kíséretében, hogy kölcsönözhetővé váljanak a gyermek- és felnőttrészlegeken is.

Ahogyan a részlegen fogadó Varga Csilla is elmondta, elsőként feldolgozásra kerülnek az újonnan megvásárolt vagy adományba kapott könyvtári dokumentumok. Itt ellenőrzik a kísérőpapírokat, ezután a könyvek kapnak egy leltárszámot, pecsétet, és így vezetik be a leltárnaplóba.

– nyilatkozott kérdésünkre Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár Igazgatója, aki szerint az is érdekessé tette a programot, hogy a kölcsönzők olyan nevesebb személyekkel találkozhattak, akik teljesen más közegből ismertek. A részlegek munkájába mi is betekintettünk, a túra első megállója a feldolgozó-nyilvántartási iroda volt.

Virág Endre, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója is kipróbálta a könyvtáros szerepet

Kiemelendő, hogy virtuálisan is elérhető a könyvtár katalógusa, ezért is az említett részleg munkatársai felelnek, ahogyan a helyi sajtó digitalizációján és a cikkek metaadattal való ellátásán is dolgoznak.

Ez azonban csak egy része a feldolgozó-nyilvántartó iroda munkájának: statisztikákért, adatbázis- és állományjavításért és az apasztásért is ők felelnek. Megtudtuk ugyanakkor, hogy