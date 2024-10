Iskolaorvosi rendelőt ki lehet alakítani, a személyzet biztosítása azonban már nehezebb feladat

Települések, ahol van rendelő és ellátás is

Balavásáron és a hozzá tartozó Kenden és Egrestőn is van külön-külön rendelő, ahol a helyi családorvossal kötött szerződést az önkormányzat, hogy iskolai egészségügyi feladatokat is teljesítsen. Nem ez az egyetlen ilyen település, ahol a háziorvos látja el az iskolaorvosi feladatokat is – magyarázta a főtanfelügyelő-helyettes. Mezőcsáváson is ez a helyzet, mert ott is van orvos, de nincs orvosi rendelő, Csíkfalván is szintén a családorvossal kötöttek szerződést.

Maroskeresztúron van rendelő, orvos és asszisztens is, Dózsagyörgy községben van orvos és rendelő, Görgényszentimrén van rendelő és nővér, Marosludason minden tanintézetben van rendelő, orvos és nővér is, Nyárádszeredában szintén. Szászrégenben is van az iskolák nagy részében asszisztensi ellátás, a nagyobb intézményekben van iskolaorvos is – az Augustin Maior iskolában van orvos is.