Iskolakezdés Sepsiszentgyörgyön: a váratlan helyzetekre is készülnek

Antal Árpád polgármester keddi sajtótájékoztatón elmondta, minden oktató 1500 lejes támogatást kap, rájuk bízzák, hogy milyen számítógépet vásárolnak, és az a tulajdonukban is marad. A támogatást a kérések leadásának sorrendjében ítélik oda, ám ha kimerül a keretösszeg, pótolják.

Mintegy 4 millió lejt kapnak a tanintézetek tisztító- és fertőtlenítőszerek vásárlására, különböző oktatási platformok beszerzésére, a rászoruló diákoknak táblagépek biztosítására, de ahol igény van rá, egyszemélyes padokat is beszerezhetnek, hogy biztosítani tudják az előírt távolságot az osztálytermekben.

Sepsiszentgyörgyön nyolc nappal ezelőtt még 0,45 volt az ezer lakosra számított új fertőzések száma, ez keddre 0,63-ra emelkedett, ám még mindig egy alatt van, ami azt jelenti, hogy a városban a zöld forgatókönyv léphet érvénybe: minden gyereknek be kell járnia az iskolába.

Fel kell készülnünk a sárga forgatókönyvre is, vagyis az esetleges hibrid oktatásra, valamint azzal is számolni kell, hogy ha egy diák megfertőződik koronavírussal, két hétig az osztálytársai lakhelyi elkülönítésbe kerülnek, online tanulnak

– fejtette ki a polgármester, aki felhívással fordult a sepsiszentgyörgyiekhez, kérve őket, tartsák be az óvintézkedéseket, mert – mint mondta – „rajtunk múlik, hogy a gyerekeink, miként tanulnak, lesz-e normális iskolakezdés”.

Folyamatosan egyeztetnek a tanintézetek igazgatóival, hiszen a zöld forgatókönyv esetén is rengeteg a megoldandó feladat. Antal Árpád leszögezte, nincs pontosan meghatározva, hogy az egyméteres távolságot miként mérik, a padok vagy a diákok között kell meglennie. Több tanintézetből jelezték, hogy kénytelenek lesznek egyszemélyes padokat vásárolni, mert ha egy diák elfoglal egy kétszemélyes padot, nem tudnak eleget bezsúfolni a termekbe. Olyan tanintézet is van a városban, amely csak két váltásban tud az előírásoknak megfelelő körülményeket biztosítani.

A tanfelügyelőség számításai szerint Kovászna megyében még ezer pedagógusra lenne szükség, hogy minden tanintézetben lefedjék a két váltást. „Ez nem életszerű, hiszen az oktatás nem katonaság, nincs több ezer tartalékos pedagógus, akit szükség esetén be lehet hívni” – mondta Antal Árpád. Arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak veszélyeztetett pedagógusok, akik nem mehetnek be az osztálytermekbe, az egészségük megőrzése miatt kénytelenek lesznek otthonról tanítani.

„Amire tudunk felkészülünk, de lesznek váratlan helyzetek, amikor percek alatt kell majd megoldást találni. Megtörténhet, hogy a város »zöld« marad, de osztályok lakhelyi elkülönítésbe kényszerülnek, és akkor biztosítani kell a feltételeket az online oktatásra” – mutatott rá Antal Árpád.