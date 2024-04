Iskolákban tartanak szexuális felvilágosítást tiniknek

A tájékoztató során a fiatalok egy, a nőszervezet tagjai és a doktornő által összeállított kiadványt is kézbe kapnak. Olyan témákat boncolgatnak közösen, mint

A serdülőkor az az időszak, amikor kiemelten érdemes odafigyelni arra, hogy a fejlődő testtel járó, olykor szorongást keltő változásokról, a nemiségről, a szexualitásról beszélgessünk a gyerekekkel. A Felelős vagy magadért! eddigi előadásai, beszélgetései azt igazolták, hogy sajnos napjainkban is, az a bizonyos felvilágosító szülő és gyermek közötti bizalmas beszélgetések sok esetben hiányoznak, a legtöbb családban tabunak számítanak ezek a témák”

Románia a kiskorú terhességek előfordulása szempontjából az elsők között szerepel, úgy érzi, ezzel a karavánnal ilyen tekintetben is segíthetnek a fiataloknak.

„Nem is vitás, hogy a szülő szerepe elengedhetetlen ez ügyben – tette hozzá Domokos-Fejér Melinda, az RMDSZ háromszéki nőszervezetének elnöke. Elmondta, olykor az osztályfőnök, a nőgyógyász és a biológiatanár is a kérdések célkeresztjébe kerül. „Naivitás lenne azt gondolni, hogy csak a szülők azok, akikkel a gyerekük a testi fejlődésről és a nemi kapcsolatokról beszél. Alapvetően a tinik körében ez a fő téma. Nőszervezetként fontosnak tartjuk a fiatal lányokkal való foglalkozást is.