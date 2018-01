Internetes gyűjtőhely gyergyói fotókkal

Szakember kezében komoly értékké válhatnak az elfeledett, porosodó képek is • Fotó: Gergely Imre

A gyergyoidia.ro címen elérhető Gyergyói DIA (Digitális Interaktív Archívum) egyelőre még száznál alig több gyergyószéki fényképet őriz és mutat meg, de a remények szerint pár éven belül akár több tízezresre is bővülhet az itt, egy helyen megtekinthető fényképanyag. Csatlakozókra várnak, arra, hogy

minél többen töltsék fel a birtokukban levő fényképeket, a családi albumok tartalmát, és bocsássák a nyilvánosság rendelkezésére.

A képeket a múzeum szakemberei fogják feldolgozni, a gyergyói települések történelmét, életét bemutató tudományos munkák alapjait fogják jelenteni.

Mindenki a történelem része

Kerekasztal-megbeszélésre hívta a Tarisznyás Márton Múzeum azokat, akikről köztudott, hogy gyűjtik a térséghez köthető fényképeket, képeslapokat és más emlékeket őrző tárgyakat, számukra mutatták be a gyergyoidia.ro interaktív oldalt, ahová

Gyergyószéken készült, vagy gyergyóiakat megörökítő fényképeket gyűjtenek össze, és teszik mindenki számára láthatóvá.

Amint Csergő Tibor múzeumigazgató elmondta, míg régebben leíró jellegű volt a történetírás, addig ma a kevesebb szöveg a jellemző, a fényképek, a vizuális elemek dominálnak. A múzeumnak is követnie kell ezt, és felvállalnia, hogy megőrzi a jövőnek a fényképeket. Mindezt természetesen szakmai szempontok szerint dokumentálva. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a dokumentumértékű képek elvesznek. A nagyszülők, dédszülők kihalásával az utódok már nem tekintenek értékként olyan fényképekre, amelyeken általuk már nem ismert személyek, helyszínek láthatók, a fényképalbumok a szemétre kerülnek.

Az sem a legjobb megoldás, ha a közösségi oldalakon osztják meg ezeket, hiszen kiszámíthatatlan, hogy pár év múlva követhetők, megtalálhatóak lesznek-e. Ezért tartották fontosnak a gyűjtőoldal létrehozását.

A múzeumigazgató hozzátette, arra kérik az embereket, hogy a családjuk múltját vigyék be a múzeumba, ahol megőrzik, és a képek újra értékessé válnak azáltal, hogy a szakemberek ki tudják olvasni azokat az információkat, amelyeket a képek közölnek a gyergyói történelemről.

Elhangzott: bátran töltsék fel a családi képeket, hiszen meglehet például, hogy egy főtéren készült képen a háttérben olyan kirakatrészlet fedezhető fel, amely sehol máshol nem található meg, vagy például, ha egy képen éppen gyermekek fürdőznek, bizonyíthatja, hogy a Békény nem is olyan rég még erre is alkalmas volt, de a feltöltött képekről derülhet ki az is, milyen volt a 60-as években egy lakás berendezése. Várnak olyan képeket, amelyek a Gyilkos-tónál készültek kiránduláson vagy búcsún, határkerüléskor valamelyik gyergyói településen, de iskolai kicsengetéskor, lakodalomban vagy akár temetésen is.

Minden település megjelenik

A képeket akár személyesen is be lehet vinni a múzeumba, de gyergyoidia.ro segítségével bárhonnan, akár otthonról is feltöltheti bárki a világhálóra. Nemcsak Gyergyószentmiklósról, hanem Borszéktől, Tölgyestől kezdve Marosfőig, Libántelepig vagy Gyergyóbékásig, azaz

egész Gyergyószékről várják a képeket.

Az oldalon településenként kategorizálva jelennek meg a fotók, így jól kirajzolódik majd egy-egy adott helység másfél évszázadának történelme. A képek feltöltésének, rendezésének módjáról Bajkó Nándor informatikus és Szőcs Levente, a múzeum munkatársa osztott meg fontos tudnivalókat. Elhangzott, bárki akár egy mobiltelefonnal is lefotózhat és feltölthet egy korábban készült fényképet. Ugyanakkor

a feltöltésnek akkor lesz igazán haszna, ha a beküldője néhány soros leírást is mellékel

arról, hogy milyen helyszínen készült, milyen épület látható rajta, kik a személyek, akiket megmutat, és hogy mikor készült a felvétel. A múzeum szakemberei mindezen információkat ellenőrizve teszik közzé, könnyen megtalálhatóvá bárki számára, a számos keresési lehetőség révén. Lehetőség van arra, hogy például a 70-es években készült fotókat nézve, azokat láthassa egy helyen, vagy éppen társadalmi események gyűjteményében nézelődjön. Ha a szakemberek látják, hogy egy gyengébb minőségű, de értékes információkat őrző képet töltött fel valaki, akkor felkeresik a beküldőjét, és lehetőséget adnak a képek profi technikával történő feldolgozására is. A Gyergyói DIA webalkalmazás már használható, azonban a későbbiekben további fejlesztéseket is terveznek, például lehetőség lesz a fotókon látható személyek könnyebb beazonosítására is.

Figyelnek a szerzői jogokra



A kerekasztalon résztvevő fotósok és gyűjtők, köztük Nyisztor Miklós, Dezső László, Dobribán Árpád felvetették, hogy fennáll a lehetőség, hogy a különlegesebb, és ezáltal komolyabb anyagi értéket is jelentő fotókat a gyűjtőoldalról bárki felhasználhatja, amivel esetenként kárt okozhat a fotó készítőjének vagy tulajdonosának. A múzeum és az oldal készítői megoldást fognak keresni ennek kivédésére. Leszögezik, szempontjaik szerint egy fénykép attól lesz igazán értékes, ha közkinccsé válik, és minél többen láthatják. A készülő gyűjtemény pedig akkor, ha minél többen csatlakoznak hozzá.