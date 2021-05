Ingyenesen telekkönyveznek Zetelaka és Kászonaltíz községekben

Ingyenesen telekkönyvezteti a területeket a Zetelaka községhez tartozó részeken az Országos Kataszteri Hivatal. Ez lényeges segítség a legtöbb földtulajdonos számára, ám nem feltétlenül jelent megoldást az állam által az elmúlt rendszerben kisajátított vagy kollektivizált területek esetében. Kászonaltíz is a program része.

A napokban elkezdődik a zetelaki területek felmérése • Fotó: Erdély Bálint Előd

Összesen egymillió euró európai uniós forrásért pályázott sikeresen az Országos Kataszteri Hivatal, amelyből ingyenesen biztosítják a telekkönyvezéseket – beleértve a bennvalókat, az erdőket és a mezőket is – a tulajdonosok számára Kászonaltíz és Zetelaka község adminisztratív területén – jelezte lapunknak Nagy Attila, utóbbi község polgármestere. Mint mondta, az önkormányzat ezt ugyan nem kérte hivatalosan, de úgy gondolják, hogy

a projekt egy jó lehetőség az embereknek, hogy az ingatlanjuk teljes értékű tulajdonosaivá váljanak.

A kataszteri hivatal már szerződést is kötött a kivitelezővel, így hamarosan megkezdődhet a munka. Feladat ugyanakkor a polgármesteri hivatalra is hárul, hiszen egyebek mellett tájékoztatniuk kell a lakosságot a szükséges iratok felmutatásáról – tulajdonjogot, építkezéseket igazoló dokumentumok stb. –, valamint a megfelelő igazolásokat is ki kell állítaniuk. Ez egy munkatársuk teljes munkaidejét lefedi.

Az ingyenes telekkönyvezés az 1996-ból származó 7-es számú kataszteri törvény alapján valósul meg, ami nem írhatja felül az 1991-ből származó 18-as földtörvénybe foglaltakat, amely az elmúlt rendszerben kollektivizált területek visszaszolgáltatásáról szól – emelte ki az egyik legfontosabb tudnivalót a programról Nagy Attila. Ez azt jelenti, hogy

az úgynevezett általános kataszterezés során ideiglenesen a község nevére fogják telekkönyvezni azokat a területeket, amiket még nem sikerült visszaszolgáltatni.

Utóbbi földek tisztázását ugyanis dűlőkre bontva, parcellázási terveket készíttetve kell elvégezni. Ez már a polgármesteri hivatal feladata, amivel korábban is dolgoztak. Eddig három dűlő esetén sikerült kitisztázni a jogviszonyokat – kiosztották a birtokleveleket és telekkönyveket –, de folytatódik a munka. Zetalaka község ügykezelésébe egyébként mintegy 19 ezer hektárnyi terület tartozik, amelyből nagyjából 5700 hektárnyit még vissza kell szolgáltatni.

A polgármester azt is közölte, hogy a napokban elkezdődik a munka Zetelaka alszegi részén. A felméréseket végző cégek munkatársain fényvisszaverő mellény lesz, ugyanakkor igazolvánnyal is rendelkeznek. Nagy Attila együttműködést kér a területtulajdonosoktól, hiszen a munka sikere és hatékonysága nagyban függ a hozzáállásuktól.

Kászonaltíz polgármestere, András Zoltán lapunknak elmondta, náluk már tavaly elkezdődött a területek felmérése a program részeként. A belterületek hetven százalékánál már el is végezték a munkát, valamint a felmérések a többi részen is elkezdődtek. A tisztségviselő ugyanakkor megjegyezte, jelentősen hátráltatta a folyamatot a járványügyi helyzet.