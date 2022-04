Ingyenesen igénylehető a mellrekonstrukció, de kevesen élnek a lehetőséggel

Idén is igényelni lehet a szakminisztérium által támogatott mellrekonstrukciót a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházban, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, ezzel a lehetőséggel kevesen élnek. Annál többen vannak viszont azok, akik külső, szilikonprotézist igényelnek az egészségbiztosítási pénztártól.

nagyon fontos lenne, hogy minden 50 évnél idősebb hölgy kétévente mammográfiai vizsgálatra jelentkezzen, de azok a fiatalabbak is keressék fel a szakorvost, akik elváltozást észlelnek magukon, vagy családjukban volt már hasonló megbetegedés.

Az egészségügyi minisztérium 2014-től ingyenesen biztosítja a mellrekonstrukciót azon hölgyeknek, akiknek a daganatos megbetegedés következtében eltávolították a mellét. Ennek a műtéti beavatkozásnak nemcsak esztétikai célja van, hanem a testtartásra, a hátgerinc egészségére nézve is fontos.

Az országban 20 kórházban végzik ezt a műtétet, több bukaresti kórházban, de Kolozsváron, Brassóban és Marosvásárhelyen is.

Országos szinten évente csaknem 200 beavatkozást elvégzését hagyja jóvá a szakminisztérium.

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai kórház sajtószóvivője, Marina Negoiță elmondta, hogy idén is ingyenesen elvégzik a plasztikai sebészeten ezeket a műtéteket. Azok, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, kikérhetik egy plasztikai sebész véleményét. A műtétről egy multidiszciplináris bizottság dönt, amelyben onkológus, plasztikai sebész és általános sebész valamint röntgenorvos is van. Időpontot lehet igényelni online is.